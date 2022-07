⏯️ “A nosotros nos gusta vivir al pedo”: polémica por el video que defiende los planes sociales

Luego de responder a las acusaciones de “planera” que le espetaban otras personas, una mujer de 34 años hizo público un video defendiendo los planes sociales y sembró la polémica respondiendo a muchas de las críticas que se hacen sobre los beneficiarios.

Anuncio

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete”, “gente laburante a nosotros no nos sirve” y “si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, fueron algunas de las frases que Mariana, una mujer soltera con tres hijos oriunda de Cañuelas, publicó en la plataforma Kwai, a la que rebautizó como “kiwi”.

Con ironía y apuntando contra los críticos de los planes sociales, se atrevió a responder uno a uno los discursos más estigmatizantes que refieren a los beneficiarios, aunque produjo polémica porque se burla de todos los prejuicios que les achacan.

Anuncio

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, polemizó.

Por último, la mujer continuó en la misma línea contra el crítico que la acusó de “planera”, uno de los calificativos que describe a los beneficiarios como personas que esquivan el trabajo.

“Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re verga, a la mierda, pelotudos. ¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Le cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”, lapidó.

La discusión tiene un trasfondo político que se reavivó con las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los movimientos sociales que “tercerizan” planes, un discurso que desde Juntos por el Cambio utilizaron para cuestionar su aplicación. Una de sus principales dirigentes, Patricia Bullrich, planteó darles de baja en seis meses si llega a la presidencia.

Anuncio

Desde el gobierno aseguraron que no van a producir la apertura de más cupos para el programa Potenciar Trabajo, según confirmó el ministro de Desarrollos Social, Juan Zabaleta.