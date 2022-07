⏯️ Santi Maratea durísimo con Máximo Kirchner: “Tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?”

Que se joda el sistema de casta, a esfuerzo se gana y a gusto se gana”, comenzó Santi Maratea en sus historias de Instagram citando el último tema de Duki, para apuntar contra los políticos. “Máximo Kirchner es un hijo de ricos, es Macri”, caracterizó. “Tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?”, se preguntó.

El influencer lanzó una nueva colecta, pero previamente hizo un descargo sobre la situación actual: “Parece que pagamos impuestos que no van a ningún lado y pareciera que todo el tiempo estamos perdiendo plata y nunca mejora nada y no paramos de trabajar para mejorar las cosas que nunca mejoran”. “Ojalá que no nos quite la esperanza todo lo que está pasando”, agregó.

“Es indignante que los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos”, manifestó y agregó: “Es desesperanzador que todavía haya gente que defienda a los ladrones cuando ya es evidente que viven a costa de nuestra plata”.

“Por ejemplo, Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?, lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor, si es así, por qué tenía tanta plata Néstor”, sostuvo.

“Los kirchneristas odian a los terratenientes, odian a la gente que tiene campo, odian a la gente que tiene casas y departamentos y vive del sector inmobiliario, entonces cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso si sostienen el discurso de que toda persona multimillonaria y poderosa llegó a ese lugar a costa de cagarse en los vulnerables”, sostuvo indignado.

“Critican a Macri porque viene de una familia acomodada y Máximo Kirchner hereda 400 millones y el tipo labura en el Estado hoy”, lamentó y aclaró: “No es que yo banque a Macri por decir esto, pero tengo un pensamiento crítico”.

“Lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos”, lamentó y luego destacó que mantiene la esperanza en la D&D que es su proyecto de ONG para ayudar en casos puntuales.