☀ Presentaron la campaña “Verano sin Discriminación”

Este lunes, en conferencia de prensa, autoridades de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) brindaron detalles de la campaña que se instrumentará en eventos turísticos, además de rubricar un acta convenio y de colaboración.

El objetivo es sumar acciones de sensibilización y promoción de derechos, en distintos puntos turísticos del país y de la provincia. Así, los turistas y habitantes de cada región de San Luis tendrán a disposición espacios de contención y asesoramiento.

Durante la Campaña “Verano sin Discriminación” se pondrá en eje algunas temáticas discriminatorias que afloran durante la temporada, entre ellas la gordofobia, el racismo, el viejismo, la discriminación hacia personas LGTIB+ y personas con discapacidad. Así como concientizar acerca de la accesibilidad y el derecho de admisión, con promoción de material gráfico en acciones territoriales y actividades de capacitación a actores locales.

Del contacto con los medios de prensa participaron: la delegada del INADI San Luis, Majo Ochoa y el jefe del Programa Políticas Turísticas de la Secretaría de Turismo provincial, Alejandro Funes.

“Buscamos sensibilizar en distintos puntos turísticos de la provincia sobre la no discriminación y no violencia. En verano, al comenzar a mostrarse los cuerpos y buscamos concientizar para que no haya gordofobia y racismo. La idea del INADI es tener stands informativos para sensibilizar a personas de la provincia y visitantes”, explicó la titular de INADI, Majo Ochoa.

Por su parte, Alejandro Funes, agregó: “A partir de la firma de esta acta de colaboración nos comprometemos a difundir y a realizar un stand itinerante en todos los puntos turísticos de nuestra provincia, comenzando en la zona de Merlo y Comechingones. La idea es también acompañar con folletos e información en todas las oficinas de turismo. La idea es difundir esta campaña no solo en el verano, sino también el resto del año”, explicó el funcionario.

Donde denunciar

En caso de sufrir discriminación o conocer sobre algún caso, se pueden comunicar a la línea gratuita 168.

