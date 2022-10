♾️ Premio Nobel de Física a científicos pioneros en la comunicación cuántica

Los científicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger ganaron el Premio Nobel de Física 2022 por sus avances en mecánica cuántica sobre el comportamiento de las partículas subatómicas, abriendo la puerta para trabajar en superordenadores y comunicación cifrada.

Los premios se otorgaron por “experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica”, dijo el martes el organismo que otorga los premios.

La Real Academia Sueca de Ciencias comunicó que los laureados (Aspect es francés, Clauser American y Zeilinger Austrian) permitieron una mayor investigación fundamental y también despejaron potencialmente el camino para una nueva tecnología práctica.

Todos los científicos realizaron experimentos sobre el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas se vinculan independientemente del espacio entre ellas, un campo que inquietó al mismo Albert Einstein, quien una vez se refirió a él en una carta como “acción espeluznante a distancia”.

“Fue muy amable recibir su llamada telefónica hace apenas una hora y todavía estoy un poco sorprendido, pero muy positivo, así que muchas gracias. Tengo que decir que siempre me interesó la mecánica cuántica desde el primer momento en que leí sobre ella. De repente me llamó la atención algunas de las predicciones teóricas porque no encajaban en toda la intuición habitual que uno podría tener”, declaró Zeilinger en una conferencia de prensa por teléfono.

A continuación añadió: “Esto va en contra de todas las ideas habituales sobre causa y efecto y la naturaleza de la realidad”.

Comunicación encriptada

La Academia subrayó que, como resultado de su trabajo, se estaba desarrollando el uso de las “propiedades especiales de los sistemas de partículas individuales para construir computadoras cuánticas, mejorar las mediciones, construir redes cuánticas y establecer una comunicación cifrada cuántica segura”.

Los laureados exploraron en experimentos innovadores cómo dos o más fotones, o partículas de luz, que están “entrelazadas” porque provienen del mismo rayo láser, interactúan incluso cuando están muy separados entre sí.

El premio de más de un siglo de antigüedad, valorado en 10 millones de coronas suecas (902.315 dólares), es otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias.

El de Física es el segundo Nobel que se otorga esta semana después de que el genetista sueco Svante Paabo ganara el premio de Fisiología o Medicina el lunes.

Los prestigiosos premios por logros en ciencia, literatura y paz fueron creados por voluntad de Alfred Nobel, quien hizo una fortuna con su invención de la dinamita, y se otorgan desde 1901 con algunas interrupciones, principalmente durante las dos guerras mundiales.

El premio de física a menudo ha ocupado un lugar central entre los premios, con nombres conocidos de la ciencia como Albert Einstein, Max Planck, Pierre Curie y Marie Curie, y avances gratificantes que han cambiado la forma en que vemos el mundo.

El año pasado, los científicos Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi compartieron el premio de física por su trabajo en sistemas físicos complejos como el clima cambiante de la Tierra, clave para comprender el calentamiento global.

Anunciado durante días laborables consecutivos a principios de octubre, el anuncio del premio de física será seguido por premios de química, literatura, paz y economía, este último agregado en 1969 a la alineación original.