⚖️ Caso de abuso en el Sanbuenaventura: El profesor de música negó el hecho

En el último día de la etapa probatoria del juicio por los abusos en el colegio San Buenaventura de Villa Mercedes, en el que declararon los últimos testigos, el acusado Juan Manuel Chaves también lo hizo. El profesor de música relató cómo era su manera de trabajar con sus alumnos de primer grado. En otras palabras, negó haber manoseado alguna vez a los niños de seis años en sus clases, y también estuvo abierto a responder las preguntas del fiscal y las abogadas que representan a las familias de las víctimas.

El inicio de la última audiencia de la etapa probatoria estuvo demorado por varias horas. Si bien estaba previsto para las 9 de la mañana, fue postergado hasta las 14, por lo que se extendió durante toda la tarde hasta caer la noche.

Antes de que hablara el imputado, lo hicieron los últimos testigos, todos presentados por la defensa. El martes declararon ocho de esas personas y ayer otras tres. Básicamente, esos testigos “fueron compañeros de trabajo de Chaves de distintos colegios, porque él daba clases en otros centros educativos, en los que jamás tuvo problemas con nadie, solo con una familia del San Buenaventura”, comentó una fuente allegada a la defensa.

Terminados esos testimonios, antes de que el Tribunal diera por cerrada la etapa probatoria, el docente pidió la palabra.

Según reveló el informante, la idea de Chaves era “señalar algunas circunstancias que tiene muy claro que han ocurrido y cómo ocurrieron, y que obviamente fueron tergiversadas a lo largo de estos años (…) El trato que tenía con los chicos, la tarea que cumplía como maestro y la forma de ejecutarla”.

Para la fuente, en lo que va del juicio la defensa ha logrado acreditar su inocencia. Dijo que el hecho de que uno de los denunciantes no se haya presentado al debate lo demuestra. “M. no vino al juicio a declarar ni nada. Una cosa muy rara. Manifestó que no podía asistir, pero no tuvo problemas en ir a Canal 9 de Buenos Aires a armar toda una cuestión mediática”, comentó.

“Eso hace que no se sostenga una de las acusaciones por las cuales Juan Manuel está preso hace cuatro años y ocho meses”, expresó. Esto último también es algo que ha cuestionado la defensa: el tiempo de prisión preventiva que excedió los dos años.

El debate continuará probablemente el viernes 2 de diciembre con los alegatos del fiscal, las abogadas de las víctimas y los representantes del acusado.