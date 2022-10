⚖️ Condenaron a “Prisión Perpetua”a Federico Núñez por el homicidio de Mónica Ramos

A las 21:30 hs. de este martes, el Tribunal integrado por Adriana Lucero Alfonso y Julio Fernando de Viana de la Primera Circunscripción, y Virna Eguinoa de la Segunda Circunscripción, condenó por unanimidad a Héctor Federico Núñez a prisión perpetua por el delito de “Homicidio doblemente calificado por ser con ensañamiento y criminis causae y robo calificado por mediar escalamiento, en concurso real”, en los términos de los arts. 80 inc. 2º y 7º, 167 inc. 4 en relación al 163 inc 4º, 55 y 45 del Código Penal.