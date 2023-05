⚖️ Cristian Alaniz condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Godoy

Las primas de la víctima declararon que Laura les contó que cuando intentaba separarse, Alaniz se autolesionaba y amenazaba con suicidarse. Zudaire hizo referencia al informe del médico forense Walter Juárez, quien realizó la autopsia, y destacó que durante su declaración admitió haber cometido un error tipográfico en el informe de la necropsia al colocar la hora de muerte a las 10 de la mañana del 26 de julio de 2021 en lugar de la medianoche.

El funcionario judicial describió una golpiza brutal y detalló las 11 lesiones en el cuerpo de Laura: una fractura de tabique, lesiones en los labios, escoriaciones y hematomas en los brazos, muñecas, codos, piernas, rodillas y tórax, y el surco en el cuello causado por la compresión con un cordón.

Se mencionó que el perfil psicológico y psiquiátrico del imputado reveló que es una persona impulsiva en situaciones de estrés psicológico, que intenta aparentar ser una persona libre de conflictos y tranquila, ocultando su verdadera personalidad. También se mencionó que durante un allanamiento en la casa de la madre de Alaniz se encontraron prendas de vestir y zapatillas que fueron captadas por cámaras de seguridad cerca de la vivienda de Godoy antes del crimen, registrando la presencia del acusado en la zona entre las 23:15 y las 23:28 del 25 de julio. Además, se encontró el celular de Laura escondido entre algunos objetos en la parte trasera de la vivienda.

Roy Gitto consideró que el acusado mostró desprecio por la vida de Godoy al no brindarle ayuda y mencionó como agravantes las circunstancias de aprovechar la noche para cometer el crimen y la extensión del daño causado a los familiares de la víctima. Como atenuante, se destacó la falta de antecedentes penales del acusado.

Mario Mini, representante de la familia de Godoy, adhirió a todo lo expuesto por la fiscalía y consideró innecesario presentar su propio alegato. Luego, el defensor Bautista Rivadera tomó la palabra y calificó la investigación como subjetiva, ineficaz, ineficiente y parcializada. Aseguró que Alaniz no se encontraba en Tilisarao en el momento del crimen y cuestionó la declaración del forense, argumentando que su error de tipeo fue grave y afectó su credibilidad.

El abogado también señaló que durante la autopsia se encontraron restos de semen en el cuerpo de la víctima que no fueron cotejados con Alaniz. Según la defensa, esta prueba habría desacreditado las sospechas en su contra. Además, afirmó que el acusado fue examinado por un médico forense que no encontró ninguna lesión o indicio en sus manos que lo vinculara con los golpes que presentaba Godoy. La defensa argumentó que la víctima fue asesinada en la mañana del 26 de julio, lo cual demostraría que Alaniz no pudo ser el autor ya que en ese momento se encontraba trabajando en una cantera, según los testimonios de la mañana.