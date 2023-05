⚖️ Juan Darthés fue absuelto en la causa de abuso sexual contra Thelma Fardin

La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, en donde se radicó el acusado. "Se lo condenó y se lo desterró. Hoy nadie puede decir que Darthés no fue investigado realmente a fondo", dijo su abogado.

El actor Juan Darthés fue absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasileña en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin, hecho que según la artista habría ocurrido durante una gira que realizaron por Nicaragua junto a todo el elenco de la novela Patito Feo.

Así lo aseguró en las últimas horas el abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando.

La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado.

En declaraciones televisivas, Burlando que a su cliente “se lo condenó, se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”.

Y siguió: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Además, el letrado reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos lo casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan Darthés”, completó.