⚖️ Juicio oral por mala praxis: Absolvieron a una profesional de Tilisarao

EL CASO

El 27 de agosto de 2016, alrededor de las 6:30 horas, tres adolescentes sufrieron un vuelco en su vehículo cerca del cementerio de Tilisarao.

Los tres jóvenes recibieron atención médica en el hospital local y uno de ellos fue trasladado al Policlínico de San Luis debido a la gravedad de sus heridas. Lamentablemente, el joven de 17 años llegó al centro médico de la ciudad capital sin signos vitales.

La enfermera que asistió al joven en el hospital y lo acompañó en la ambulancia hasta San Luis, públicamente denunció a la médica de guardia, de apellido Miranda, por presunta negligencia. En ese momento, la Dra. Miranda se desempeñaba como directora del Hospital de Tilisarao.

La Fiscalía inició una investigación de oficio y solicitó diversas medidas al Juzgado de Instrucción Penal, a cargo de la Dra. Patricia Besso, con el fin de esclarecer los hechos.

Miranda, quien en la actualidad tiene 72 años, llegó al juicio oral acusada del delito de homicidio culposo, establecido en el artículo 84 del Código Penal de la Nación, que castiga a aquellos que, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o incumplimiento de los reglamentos o deberes a su cargo, causen la muerte a otro, con una pena de uno a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años.

JUICIO ORAL

El proceso judicial estuvo a cargo de la Presidente de la Cámara, Dra. María Claudia Uccello, quien contó con la asistencia de la Secretaria Penal subrogante, Dra. Olga del Carmen Sánchez.

El Fiscal de Juicio, Dr. Mario Néstor Zudaire, representó al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa técnica de la médica acusada estuvo a cargo de los Dres. Rafael Berruezo y Nicolás Cópola.

A lo largo del proceso, la familia del joven fallecido fue representada por el Dr. Francisco Muñoz, quien, a pesar de haber sido debidamente notificado, no estuvo presente en la audiencia.

Después de los alegatos iniciales, declararon cuatro testigos. La primera en declarar fue la enfermera M.P., autora de la denuncia pública que dio origen a la investigación.

Los otros tres testigos fueron la enfermera que atendió al menor en el lugar del accidente, un auxiliar de enfermería y el chofer de la ambulancia.

ARGUMENTOS Y VEREDICTO

Al finalizar la etapa de presentación de pruebas, el Fiscal de Juicio reconoció que los testimonios presentados en el juicio no eran suficientes para formular cargos y que no se podía demostrar de manera concluyente que hubo mala praxis por parte de la acusada.

El Fiscal se basó en la pericia médica realizada por un perito particular en el marco de la causa civil relacionada con el accidente que causó la muerte del joven, la cual fue incluida en el expediente penal. Según el informe pericial, respaldaba la actuación de la Dra. Miranda al decidir no realizar estudios médicos y ordenar el traslado urgente del adolescente a un centro de mayor complejidad. Además, se mencionó que la mala praxis se hubiera configurado si la doctora no hubiera ordenado el traslado de manera inmediata y que fue la enfermera quien incumplió la orden directa de su superior, retrasando la salida de la ambulancia a la espera de que el menor fuera acompañado por alguno de sus padres.

En base a esta evidencia, el Fiscal admitió que no tenía fundamentos para mantener la acusación, por lo que decidió abstenerse de formular cargos contra la imputada, sin perjuicio de las acciones legales que pueda emprender la familia del joven fallecido.

La defensa de Miranda respaldó la contundencia del informe pericial, que no dejaba dudas sobre la correcta actuación de la médica, quien habría cumplido con sus deberes de acuerdo con los procedimientos médicos establecidos. Además, refutaron cada uno de los señalamientos en su contra y solicitaron su absolución, al tiempo que pidieron que se investigue a la enfermera M.P. por el delito de falso testimonio.

VEREDICTO

Antes de emitir el veredicto, la jueza Claudia Uccello recordó que, en reiteradas sentencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la falta de acusación fiscal es un límite insuperable para el juzgador cuando el desistimiento de la acusación fiscal está debidamente fundamentado. En este caso, consideró que esa situación se daba claramente.

Por lo tanto, resolvió absolver de manera absoluta a la Dra. Miranda de la acusación de homicidio culposo por la cual fue juzgada.

Finalmente, en relación con el pedido de investigar a la enfermera M.P. por falso testimonio, la jueza ofreció a la defensa poner a su disposición los elementos procesales pertinentes para que realicen la denuncia ante la autoridad competente.