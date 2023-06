⚖️ Justo Daract y Santa Rosa: Detenidos por violencia de género enfrentan cargos y prisión preventiva

Uno de ellos involucra a una adolescente de 16 años víctima de una golpiza, mientras que en el segundo caso un hombre con antecedentes amenazó a su ex pareja frente a la Policía.

En el primero, ocurrido en Justo Daract, la víctima sufrió una brutal golpiza que resultó en la fractura de su tabique nasal. En el segundo caso, que tuvo lugar en Santa Rosa del Conlara, un hombre con antecedentes de causar lesiones graves a su ex pareja amenazó de muerte a otra ex compañera sentimental frente a las autoridades policiales, a pesar de tener una orden de restricción en su contra. En respuesta a estos eventos, uno de los acusados permanecerá detenido en una comisaría hasta el jueves, mientras que el otro ha sido enviado a prisión preventiva por un periodo de 45 días.

El primero de los incidentes ocurrió el martes en una vivienda de Justo Daract, donde una adolescente de 16 años fue atacada. Durante una discusión, el agresor, un joven de 20 años que había mantenido una relación con ella durante aproximadamente cuatro meses, la agarró del cuello y la golpeó repetidamente en el estómago y el rostro, ocasionándole una fractura nasal. La fiscal adjunta Andrea Aguilar destacó en la audiencia de formulación de cargos celebrada el viernes pasado, el contexto de violencia física, psicológica y económica en el que se encontraba sumida la víctima, subrayando que esta no sería la primera vez que el joven la agrediera. El fiscal de Instrucción 4 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, solicitó al juez de Garantía 1, Alfredo Cuello, un peritaje al teléfono móvil del agresor para examinar los mensajes enviados a la adolescente previos al incidente. Por su parte, el abogado Gustavo Otegui, representante del acusado, solicitó una prórroga de la detención por seis días para buscar pruebas que pudieran aliviar la situación de su cliente. El juez Cuello le formuló cargos provisorios al joven por el delito de “Lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. El acusado continuará detenido en la comisaría de Justo Daract hasta la próxima audiencia, programada para el jueves.

El segundo incidente tuvo lugar en Santa Rosa el miércoles, cuando una mujer acudió a la Comisaría 25ª en busca de ayuda, ya que su ex pareja, un hombre de 38 años sujeto a una orden de restricción, la estaba esperando en la esquina de su lugar de trabajo. Mientras esto ocurría, el agresor se acercó a la comisaría y no dudó en amenazar de muerte a la mujer frente a los agentes, advirtiendo que si quedaba detenido tomaría represalias. Los oficiales comunicaron la situación al fiscal de Instrucción Néstor Zudaire, quien ordenó que el hombre fuera detenido en la alcaidía de la Unidad Regional de Concarán. El jueves, el acusado compareció ante el juez de Garantía 2, Jorge Pinto, en una audiencia de formulación de cargos. Allí, la fiscal adjunta provisoria Sandra Aguirre solicitó que se le imputaran cargos por los delitos de “Amenazas y desobediencia a la autoridad en concurso real, agravados por ser cometidos en el contexto de violencia de género”, además de solicitar su encarcelamiento durante dos meses teniendo en cuenta la etapa restante de la investigación y sus antecedentes de causar lesiones graves a otra ex pareja en 2012. Los abogados defensores, José Francisco Pérez y María Luz Vílchez, se opusieron a la formulación de cargos y al pedido de prisión, proponiendo en su lugar la implementación de una tobillera electrónica. Aunque el juez Pinto aceptó la petición de la fiscalía, decidió reducir la duración de la prisión a 45 días.