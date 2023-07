⚖️ Prisión preventiva para el hijo de la víctima: avances en el caso de homicidio en Tilisarao

Anuncio

El juez de Garantías Nº 2 subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Pinto, ha resuelto este lunes dictar la prisión preventiva a Pablo Ashworth, acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de su padre, Jorge “Tedy” Ashworth. Esta decisión se produce tras la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó la medida por 120 días, alegando riesgos de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

La Fiscal de Instrucción Débora Antonella Roy Gitto y la Fiscal Adjunta, Lorena Ohanian, expresaron durante el plenario que la prisión preventiva es necesaria para finalizar la etapa investigativa y asegurar que no se obstaculice la búsqueda de la verdad. Asimismo, subrayaron la importancia de proteger a los testigos y a la familia que ha quedado devastada, incluyendo la pareja de la víctima, ya que hasta ahora muchos temían hablar debido al miedo. A pesar de las circunstancias, Tedy había perdonado a su hijo en repetidas ocasiones y le había brindado oportunidades.

El trágico suceso tuvo lugar la noche del pasado martes en una zona rural de San Pablo, en el departamento Chacabuco. La víctima fue hallada sin vida dentro de una camioneta incendiada.

Roy Gitto también mencionó que Tedy tenía la intención de denunciar a su hijo y solicitar una orden de restricción. “Presentaremos esto como prueba en el momento oportuno para llevarlo a juicio oral”, afirmó la fiscal.

Además, la Fiscalía señaló que el acusado, debido a la expectativa de una pena de prisión perpetua por el delito imputado, cuenta con recursos económicos que podrían facilitar su fuga.

La audiencia celebrada este lunes fue la continuación de la que tuvo lugar el 6 de julio. En esa ocasión, el abogado defensor, Daniel Flores, había solicitado una prórroga de ocho días a favor del imputado. A pesar de que el plazo vencía el próximo viernes, la defensa solicitó la revocación de la prórroga y se convocó nuevamente a una audiencia.

“Mi defendido se encuentra detenido sin que haya coincidencia ni conexión con lo que hoy se le imputa. Por eso pedí el cese de la prórroga. No existen pruebas que determinen que el señor Pablo sea el autor material del homicidio agravado por el vínculo”, declaró el abogado.

Flores agregó: “La prueba preponderante en este caso es el ADN, que aún no ha sido presentado. El ADN es el elemento clave para determinar si Pablo Ashworth es o no el responsable. Hay varios aspectos de la acusación que aún no han sido esclarecidos. No tenemos un lugar, una fecha, un horario ni situaciones precisas. No se ha acreditado nada. Lo que tenemos son suposiciones y testimonios de terceros que apuntan a una presunción totalmente negativa contra mi defendido”.

Por su parte, Garro solicitó al juez de Garantías que declare la falta de mérito de Pablo Ashworth, ordene su inmediata liberación y rechace el pedido de prisión preventiva. “Considerando la falta de antecedentes, el arraigo y el hecho de que reside en Tilisarao, junto a su familia, solicito que no se haga lugar a la prisión preventiva. No podemos pasar por alto el hecho de que mi defendido es el hijo de la persona que está desaparecida”.

La fiscal Roy Gitto, por otro lado, afirmó que la Fiscalía ha comprobado que la persona encontrada en la camioneta incendiada es Jorge Ashworth. “Contamos con evidencias contundentes, por eso se ordenó la detención del acusado. Estamos hablando de evidencias, no de pruebas; esta es una etapa provisional, aún estamos recopilando evidencia, aún estamos en la etapa de investigación. La defensa insiste en pruebas de que la víctima no es el señor Tedy Ashworth, pero podemos acreditar lo contrario”.

En relación a la identificación de la víctima, Roy Gitto afirmó que fue posible gracias a una placa de osteosíntesis en la zona cervical, una operación a la que “Tedy” se había sometido, y que fue confirmada por su familia con estudios médicos, su historial clínico y el número de serie de la placa, que coincidía con la que se le había colocado a Ashworth padre.