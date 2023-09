⚖️ Un posteo en redes sociales termina en juicio oral y público en Villa Mercedes

Anuncio

Todo comienza en mayo de este año, cuando Anabela Lucero estaba en plena campaña para intendenta de Villa Mercedes, un comentario en Facebook la hizo reaccionar de manera inesperada. El ciudadano, Javier Bosco, compartió sus inquietudes sobre la candidata, alegando una deuda económica que ella tenía con su abuelo por el alquiler de un departamento, además de gastos de reparación del mismo.

En un post en su perfil, Bosco escribió: “A mí me sobran esperanzas para creer que vas a pasar por alguno de ‘los Boscos’ a pagar los 4 meses que quedaste debiendo a mi abuelo por el alquiler del departamento (más gastos de reparación del mismo). Si no podés hacer eso… No vengas a prometer nada”.

Esta declaración provocó una respuesta inmediata de Lucero, quien le pidió a Bosco que se retractara públicamente y cesara los comentarios maliciosos, alegando que afectaban su “buen nombre y honor” y negando la deuda.

Sin embargo, Bosco no se retractó y defendió sus palabras, argumentando que no podía retractarse de contar una verdad y que no podía ceder ante el miedo a represalias por parte de los poderosos. Esta situación llevó a un enfrentamiento en las redes sociales que ahora se resuelve en un tribunal.

La causa fue elevada a juicio oral y público por la jueza Mirta Ucelay, y la primera audiencia será este miércoles en los Tribunales de Villa Mercedes.

La defensa de Bosco sostiene que no ha cometido ningún delito al expresar sus opiniones sobre una candidata y funcionaria pública, citando el escrutinio y la crítica del público como fundamentos.