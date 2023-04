⚖ Bullying: un juez de paz le ordenó a tres adolescentes terminar con las agresiones a un compañero

Una medida cautelar ordenó a tres adolescentes a que se abstengan de maltratar verbal y físicamente a un joven de 14 años que asiste al mismo curso en un colegio de la localidad de Paso de la Patria, según informó el Poder Judicial de Corrientes.

Según indicó diario El Litoral, en el caso intervino la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), que determinó atención psicológica para los involucrados y pidieron especial atención de los tutores y se trata de una medida impuesta por el juez de Paz de Paso de la Patria, Hugo Alejandro Sánchez Martínez.

Sánchez Martínez le ordenó a tres adolescentes, dos varones y una mujer, a que se abstengan de realizar agresiones físicas, verbales y dejen de intimidar, excluir y marginar a un compañero, mientras que también se dispuso un tratamiento psicológico tanto para los denunciados como para la víctima, mediante Disepa.

Según la información oficial, como parte de las medidas se dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno.

“La denuncia la realizó la madre del chico que lo vio alterado y angustiado, con ataques de ansiedad por el constante acoso que sufre hace años por parte de estos tres alumnos”, señaló la institución.

Por su parte, en los primeros informes psicológicos la víctima de bullying dijo: “Estoy cansado de que me agredan de manera gratuita, yo no les hago nada. Siempre les digo que me dejen de molestar, pero no entienden. Yo me contengo, le di aviso a la preceptora y a una docente que intervinieron, pero aun así me siguen molestando”.

Al respecto, el juez de la causa explicó: “Dictamos una medida de protección para el adolescente que sufría bullying. Es lo que él manifestó, así que atendimos a su madre con el problema. Lo citamos a que él se exprese, se lo escuchó y lo que se determinó fue una pericia psicológica. Con eso estuvimos acreditados para la medida cautelar”.

“El joven se encontraba siendo víctima de hostigamientos constantes y sistemáticos”, dijo en diálogo con LT7 el juez Sánchez Martínez. a la vez que añadió: “Había que poner un corte a la situación porque muchas veces el cúmulo de tareas educativas no hacen que puedan ser tratadas adecuadamente”.

“La medida se toma en general. Lo primero que hicimos fue dar la intervención al Disepa. Luego notificamos a todos los padres de los menores y también al colegio, para que dé algún taller sobre estos problemas que están sucediendo”, expresó el profesional.

Sánchez Martínez indicó además que “los padres tienen que ser garantes en el tema porque es una situación compleja y no es la primera vez que pasa”, mientras que consideró que “se debe dar un tratamiento serio al tema”.

“Lo que hicimos fue escuchar al chico y preguntar también qué buscaba al respecto. Nos interesa saber qué tipo de cosas buscan los menores frente a un tema tan serio”, mencionó sobre el diálogo con el menor y señaló: “Los jueces de Paz tenemos que ser veedores de este tipo de cosas. La ley nos pide medidas urgentes y somos los responsables de justiciar este tipo de problemas”.