⚪🔴⚪ Demichelis dio pistas sobre el once de River: “Prefiero hacer cambios en el triunfo antes que en la derrota”

El entrenador de聽River, Mart铆n Demichelis, dio indicios hoy sobre el equipo que dispondr谩 para enfrentar a Argentinos el pr贸ximo domingo al afirmar que prefiere “hacer cambios en el triunfo antes que en la derrota”, luego de caer en la segunda fecha del torneo con Belgrano de C贸rdoba, al tiempo que evit贸 hablar del聽regreso del ex presidente Daniel Passarella al estadio Monumental.

“驴C贸mo soy en la derrota? Saca lo peor y hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que en la derrota, lo que no implica que pueda haber cambios contra Argentinos”, expres贸 Demichelis en conferencia de prensa.

En esa l铆nea, agreg贸:聽“No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder, pero cuando se da como el fin de semana es m谩s f谩cil corregir. Otra cosa es cuando un equipo te pasa por encima y a m铆 entender no fue as铆. Fueron detalles y el f煤tbol es eso”.

De esta manera, el t茅cnico del “Millonario” repetir铆a la alineaci贸n que cay贸 por 2 a 1 con Belgrano en C贸rdoba, conformada por聽Franco Armani; Andr茅s Herrera, Jonatan Maidana, Enzo D铆az, Milton Casco; Enzo P茅rez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fern谩ndez, Jos茅 Paradela y Miguel Borja.

“Me imagino un duelo de igual a igual. En el 煤ltimo partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien para recuperarla lo m谩s r谩pido posible”, continu贸 Demichelis.

Por otra parte, se refiri贸 a la decisi贸n de no ir en busca de un refuerzo pesea la lesi贸n del mediocampista Bruno Zuculini:聽“Salir al mercado no era mi intenci贸n, no es f谩cil. Si hac铆amos una inversi贸n, en tres meses tenemos cuatro volantes centrales. Nuestro capit谩n (Enzo P茅rez) est谩 b谩rbaro; (Mat铆as) Kranevitter est谩 avanzando en la recuperaci贸n, (Nicol谩s) De la Cruz tambi茅n y hay muchos otros chicos que lo pueden hacer”.

Por 煤ltimo, el ex defensor evit贸 dar su opini贸n sobre el regreso de Passarella al Monumental en el marco de un homenaje a los campeones del mundo.

“A m铆 me dejo en segundo plano, m谩s all谩 de que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido. Me parece que tengo que enfocarme 100 por ciento en lo que me compete: prepararlo de la mejor manera para que el equipo juegue bien”, cerr贸.