⚽ Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita

La Selección argentina debutó hoy con una dura derrota ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, en un partido en el que no tuvo puntos altos y se quemaron todos los papeles por un inobjetable planteo del rival.

Arabia se las ingenió para incomodar al elenco del entrenador Lionel Scaloni desde el comienzo con una defensa que dejó fuera de juego a los atacantes albicelestes en un sinfín de situaciones.

Argentina no le encontró la vuelta ni desde lo colectivo ni a partir de individualidades, con bajos desempeños de los principales pilares del seleccionado y con un Lionel Messi que no pudo pesar más allá del gol de penal.

El siguiente es el análisis uno por uno de los jugadores de la Selección argentina en el debut en el Mundial de Qatar 2022:

Emiliano Martínez (4): No tuvo intervenciones en la etapa inicial y no logró impedir los tantos del rival en las dos primeras que le patearon en el segundo tiempo.

Nahuel Molina (4): Impreciso a la hora de salir jugando, le costó conectar con los mediocampistas y no generó aportes en ataque.

Cristian Romero (4): Buen primer tiempo por entrega y solidez en el fondo, hasta se animó a la gambeta en el área rival. Sin embargo, falló en el gol de Arabia Saudita en el inicio del complemento y luego fue reemplazado por Lisandro Martínez.

Nicolás Otamendi (5): Firme en el primer tiempo, no fue el máximo responsable en el desconcierto del segundo pero tampoco pudo ordenar una defensa golpeada.

Nicolás Tagliafico (5): Sufrió cuando Arabia atacó a su espalda, sin grandes colaboradores que lo ayudasen en la marca por el sector izquierdo. Intentó ser un apoyo en el ataque para el “Papu” Gómez. Tuvo una situación inmejorable en la segunda parte, en la que creció su nivel pero dejó la cancha por Marcos Acuña, de características más ofensivas.

Rodrigo De Paul (3): Errático con la pelota, muy lejos del protagonismo que acostumbra en la Selección.

Leandro Paredes (4): Tuvo poca participación en la mitad de la cancha y no pudo oficiar de lanzador como suele necesitar el equipo. Bajo desempeño del volante central, que salió a los 13 del segundo tiempo por Enzo Fernández.

Alejandro Gómez (4): De menor a mayor en el primer tiempo, no participó en los primeros minutos del segundo y luego dejó el campo de juego.

Angel Di María (3): Desaparecido en el primer tiempo, no hizo pie por la banda derecha. Buscó aparecer en el complemento pero no fue su partido.

Lionel Messi (4): Convirtió el penal con una sutileza y luego otro tanto que fue anulado, en el que definía a la perfección. Algunos destellos, pero no pudo hacer la diferencia y el equipo lo sintió.

Lautaro Martínez (5): Dos grandes resoluciones en los dos goles que le anularon por posición adelantada. Le costó lidiar con el sistema defensivo de un rival que se empeñó en dejarlo fuera de juego en casi todas las acciones.

Enzo Fernández (5): Entró en el momento más complejo del encuentro. No cambió la ecuación ni desentonó.

Julián Álvarez (4): No tuvo injerencia en el desarrollo del juego, ubicado por la izquierda en la mayoría de sus minutos en cancha.

Lisandro Martínez (5): Poca participación, ingresó con el adversario sumamente replegado. Aporta siempre salida limpia.

Marcos Acuña no jugó el tiempo suficiente para ser calificado.