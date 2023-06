⚽ Defensores del Este tendrá cancha de piso sintético, baños vestuarios y cierre perimetral

En una jornada llena de emoción, el Club Atlético Cultural Defensores del Este anunció la realización de nuevas obras que transformarán por completo su predio, marcando así un hito en la historia del club.

El intendente Maximiliano Frontera y la secretaria General y de Cultura, Silvina Galetto, se hicieron presentes en el evento, participando en la firma de un convenio que permitirá la construcción de una cancha de piso sintético para fútbol 11, baños y vestuarios, así como también el cierre perimetral. La secretaria de Deporte y Turismo, Claudia Miranda, también estuvo presente para celebrar este importante acontecimiento.

Anuncio

Estas obras forman parte del Plan Integral para clubes impulsado por la Universidad Provincial de Oficios y la Secretaría de Deportes de la Provincia, y están destinadas a remodelar completamente el predio ubicado en la calle Ángel Pes.

El anuncio de estas iniciativas ha generado una gran emoción tanto en las autoridades como en los dirigentes, deportistas y miembros de la comunidad que forman parte del “León del Este”. Todos ellos celebran estas mejoras, las cuales buscan impulsar el progreso de las instituciones deportivas y llenar de orgullo a aquellos que son testigos del crecimiento del club.

Anuncio

Durante el evento, las autoridades entregaron una mención especial al intendente y a la Municipalidad por su compromiso y trabajo en conjunto, el cual ha sido fundamental desde el inicio de la gestión para brindar a los deportistas un espacio propio donde entrenar y mejorar al máximo.

Anuncio

El intendente expresó su alegría por este momento, destacando el crecimiento que ha experimentado el club en los últimos cuatro años y agradeciendo su labor en beneficio de los jóvenes y su contención. Además, resaltó la constante inversión y finalización de obras que ocurre en la provincia de San Luis, enfocándose principalmente en el ámbito deportivo.

La jornada también estuvo marcada por la emotividad, ya que se recordó a dirigentes que ya no están presentes y se reconoció la labor de instituciones y organizaciones, entre las que se encontraba la Asociación Ex Veteranos de Guerra de Malvinas. El evento no solo fue un momento de anuncio de obras, sino también un espacio para homenajear a aquellos que han dejado su huella en la historia del club y en la comunidad.

Con este anuncio, el Club Atlético Cultural Defensores del Este se prepara para una nueva etapa de crecimiento y desarrollo, donde sus instalaciones serán renovadas para brindar mejores condiciones a los deportistas y fomentar el progreso del club en la provincia de San Luis.