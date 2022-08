⚽ El uruguayo Edinson Cavani 🇺🇾 finalmente no jugará en Boca Juniors

“Luego de recibir contratos en las últimas 48 horas, Edinson Cavani le comunicó a Boca Juniors que quiere darle prioridad a los clubes europeos. No acepta por motivos familiares. El sueño de Cavani y su familia es unirse a LaLiga e intentar un nuevo capítulo en España”, informó por el mediodía el especialista y “gurú” internacional de los fichajes, Fabrizio Romano, dejando en offside a más de un periodista local.

After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. 🚨🇺🇾 #transfers

Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/N64jvJbYSV

