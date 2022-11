⚽ España aplastó a Costa Rica y lidera el Grupo E

España goleó hoy con facilidad por 7 a 0 a Costa Rica en el estadio Al Thumama de Doha y lidera el Grupo E del Mundial de Qatar 2022 con Japón luego del batacazo ante Alemania.

El equipo de Luis Enrique protagonizó un monólogo y se puso en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Dani Olmo, mientras que Marco Asensio, a los 16, y Ferrán Torres, de penal a los 31, estiraron la diferencia con la que los conjuntos se fueron al descanso.

Anuncio

Ya en el complemento, la debilidad de Costa Rica no cambió y Torres anotó el cuarto a los 9 minutos, antes de que el entrenador español decidiera cuidar a sus futbolistas de cara a los próximos compromisos en el certamen mundialista.

No obstante, hubo tiempo para un quinto gol de España, con una volea formidable de Gavi, al tiempo que Carlos Soler apareció después y Álvaro Morata puso cifras definitivas en el marcador en un debut que mostró la mejor versión de su seleccionado, aunque tuvo enfrente a un adversario que en ningún momento del partido reaccionó para evitar la aplastante derrota.

Anuncio

España lidera el grupo con Japón tras la primera jornada, en la que ambos elencos sumaron de a tres y complicaron el panorama para Costa Rica y Alemania, de sorpresiva caída en su estreno.

En la próxima fecha, Japón y Costa Rica se enfrentarán el domingo a las 7 (hora argentina) y España se medirá con Alemania en un duelo clave para las aspiraciones del equipo que comanda Hans-Dieter Flick el mismo día desde las 16.

Anuncio

Esta es la síntesis de España vs Costa Rica por el Grupo E del Mundial de Qatar 2022:

Mundial Qatar 2022.

Grupo E – Fecha 1.

Estadio: Al Thumama.

Árbitro: Mohammed Abdulla (Emiratos Árabes Unidos).

.

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo y Marco Asensio. DT: Luis Enrique.

Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martínez, Keyshe Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Joel Campbell, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette y Anthony Contreras. DT: Luis Fernando Suárez.

Goles en el primer tiempo: 11m. Dani Olmo (E); 21m. Marco Asensio (E); 31m. Ferrán Torres, de penal (E).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Ferrán Torres (E); 29m. Gavi (E); 45m. Carlos Soler (E); 47m. Álvaro Morata (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Kendall Waston por Carlos Martínez (C); 11m. Álvaro Morata por Ferrán Torres (E) y Carlos Soler por Pedri (E); 15m. Álvaro Zamora por Anthony Contreras (C) y Bryan Ruiz por Jewison Bennette (C); 18m. Álex Balde por Jordi Alba (E) y Koke por Sergio Busquets (E); 23m. Nico Williams por Marco Asensio (E); 26m. Brandon Aguilera por Celso Borges (C); 37m. Ronald Matarrita por Bryan Oviedo (C).