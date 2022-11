⚽ Francia no reemplazará a Benzema en la lista para el Mundial tras confirmarse la dura baja por lesión

La Selección de Francia decidió no reemplazar al delantero Karim Benzema en la lista para el Mundial de Qatar 2022, luego de confirmarse la dura baja por lesión del ganador del último Balón de Oro.

Benzema había encendido las alarmas ayer al sufrir una molestia en el entrenamiento del seleccionado francés y los estudios afirmaron que el atacante se resintió de un desgarro en el isquiotibial que lo había obligado a perderse varios partidos del Real Madrid de España en la previa de la Copa del Mundo.

Anuncio

Didier Deschamps, entrenador de Francia, aseguró hoy que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por Benzema en la lista para el Mundial.

“Es un duro golpe, evidentemente. Karim hizo todo lo posible para recuperarse. Fue un gesto anodino. Era la pierna y ahora ha sido el isquio”, explicó.

Anuncio

Y añadió: “En un entrenamiento te puedes lesionar y nunca es el buen momento. Pero se hizo lo que había que hacer”, mientras que evitó dar los motivos por los que no sumará a otro jugador a la nómina: “Lo he decidido, nada más”, dijo tajante.

“Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido”, remarcó Deschamps.

Anuncio

Benzema, por su parte, se expresó en sus redes sociales horas después de conocerse la noticia: “En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial”, escribió el delantero.

El ganador del último Balón de Oro abandonó este domingo Qatar con destino a Madrid a raíz de la lesión que lo dejó fuera de la cita mundialista.