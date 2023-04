Acompañado por el presidente Jorge Ameal y Mauricio "Chicho" Serna, el ex Lanús fue oficializado como entrenador del "Xeneize".

El ex San Lorenzo Jorge Almirón fue presentado como nuevo director técnico de Boca en la sala de conferencias de La Bombonera.

Quién comenzó la presentación fue el presidente del “Xeneize”, Jorge Amor Ameal, que fue grato con el trabajo de los entrenadores que pasaron durante estos tres años de gestión del “Frente para recuperar la Identidad Xeneize”: “Quiero agradecer a los ex entrenadores que estuvieron con nosotros, porque de los últimos 8 campeonatos ganamos 6. El agradecimiento es para el Negro Ibarra y para Herrón. Ahora, como dijo Chicho Serna, hay humo blanco”.

Finalizada la palabra del conductor del club, el director técnico tres veces campeón con Lanús hizo su presentación en sociedad y declaró: “Tuve la posibilidad de ver el partido anoche y hoy tuve la oportunidad de conocerlos. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que tenemos un gran equipo. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. En especial a Román (Riquelme) que fue con el que tuve el contacto directo. Emociona ver que el hincha es condicional. Seguramente ellos están esperando que esto mejore. Y desde el miércoles vamos a demostrarlo”.

“Es difícil comenzar un partido cuando comenzas perdiendo desde el principio. Fue una derrota dura para todos, pero los jugadores ya se están recuperando. Son muchos partidos en poco tiempo y todos van a tener que estar listos para cuando les toque entrar. Empezamos con buena energía. Ayer vi a un equipo que no venía jugando, que estaba cansado por el partido en Venezuela. Entiendo que Mariano Herrón no quiso degastar a los jugadores para que los pueda tener a disposición. Fue emocionante el apoyo de la gente durante el partido contra Colón. Vamos a armar a un buen equipo” analizó el sanmiguelino en relación al encuentro del domingo en el que Boca perdió por 2-1 ante Colón en condición de local.

Al ser consultado por cual es el equipo ideal que intentará buscar, el ex Independiente fue cauto: “Lo único que tengo que pensar ahora es en el partido del miércoles. Es un clásico y será importante ir a su cancha y ganarlo. La idea se va a ir desarrollando, pero los resultados son los que te dan tranquilidad y confianza. Tengo una idea y jugadores de diferentes características. Nosotros nos vamos a tener que adaptar al contexto. Se viene San Lorenzo, que viene muy bien, pero nosotros somos Boca. Sé de la importancia de este partido. Ellos también tendrán una presión”.

“Los jugadores se van a tener que acostumbrar a repetir el equipo. Creo que lo pueden hacer. Van a tener que jugar cada partido como una final. A mí cuando me tocaba enfrentarlo me pasaba eso. La cantidad de partidos es la misma para todos. Quiero afianzar a un equipo y que se repita. Por suerte lo de Fabra no es grave y se va a recuperar pronto” agregó quien tuvo su último paso en el Elche de España.

Luego, el director técnico de 51 años recordó sus experiencias personales y la permanente asociación de su figura con aquel Lanús que comando entre 2016 y 2017: “No soy la misma persona que aquel. Era natural que después de ese ciclo hubiera llegado, pero tomé otros caminos. Si bien los resultados no fueron buenos, creo que fueron buenas experiencias personales. Ahora estoy preparado para este desafío. Era un deseo personal muy fuerte. Incluso, hace dos años me tomé una foto y ahora la voy a poder subir”.

Almirón debutó, como jugador, en San Miguel en 1991 y en 1996 pasó a Deportivo Español donde, con el “Gallego” participando de la Primera División, le convirtió a Boca en su estadio y recordó aquel hecho: “No hice muchos goles, pero cuando metí el gol en La Bombonera me cambió la carrera. A partir de ese gol, me fui a México. Eso es lo que significa Boca. Tenemos que vivir pensando en las exigencias que te da este club. Espero que de a poco podamos ir mejorando el juego”.