⚽ La Pedrera recibe las finales departamentales del Mundialito Barrial

Este sábado 5 de agosto, la cancha auxiliar del Parque La Pedrera será el escenario de las finales del departamento Pedernera del Mundialito Barrial de Fútbol. El sorteo se realizará a las 10:30 mientras que los partidos comenzarán a las 11:00. Se definirán las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 Masculinas.