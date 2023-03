⚽ Las Escuelas Deportivas Provinciales de San Luis ofrecen clases gratuitas en 35 ciudades, localidades y parajes

Esta iniciativa gubernamental ha permitido a 153 profesores y profesoras de Educación Física trabajar en sus comunidades locales, recibiendo un valor por hora significativamente superior al promedio nacional y a los estándares de la Cámara Argentina de Gimnasios. Actualmente, las EDePro ofrecen clases gratuitas en 35 ciudades, localidades y parajes de los nueve departamentos provinciales.

En agosto de 2021, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció una iniciativa innovadora para los profesores de Educación Física que carecían de empleo formal. Esta propuesta permite que los profesionales trabajen entre 9 y 12 horas semanales en las escuelas deportivas de su localidad, dirigiendo clases para niños de 6 a 17 años, personas con discapacidades y adultos mayores de 50 años.

Tras el receso de verano, las clases comenzaron nuevamente en febrero con una noticia importante: el Gobierno de San Luis, a través de la Secretaría de Deportes, otorgó a los profesores un aumento salarial del 100%, que se hará efectivo en el pago de abril. Desde el inicio de la iniciativa, el valor hora de los profesionales ha sido significativamente superior al promedio nacional. Este nuevo aumento es superior al 15% dispuesto en febrero por la Cámara Argentina de Gimnasios.

El jefe del Programa Deporte Social y Estudiantil, Martín Arnó, destacó que “Las Escuelas Deportivas Provinciales son un doble beneficio: por un lado, los niños pueden acceder a la práctica del deporte de manera gratuita junto a profesionales especializados, y por otro lado, los profesores pueden trabajar en su lugar de origen haciendo lo que estudiaron”. También enfatizó que el aumento salarial para 2023 es una muestra más de cómo la gestión del gobernador se esfuerza por superar la inflación y proteger el poder adquisitivo del trabajador.

Historias de superación

Helena Alterio tiene 35 años, es madre de tres hijos, se recibió profesora de Educación Física hace un año y su primera experiencia la tuvo en las EDePro: “No tenía ofertas laborales para ejercer mi profesión y tuve la posibilidad de sumarme a esta iniciativa. No solo conseguí trabajo, sino que también tuve la posibilidad de capacitarme de manera gratuita, lo que me abrió las puertas para tener el trabajo que tengo actualmente”.

“Hoy en día trabajo en un club y me emociona trabajar de lo que amo, que es el deporte. Las EDePro me valorizaron, significaron un crecimiento personal para mí y tuvieron mucho que ver porque me permitieron visibilizar lo que aprendí a hacer con mi profesión”, agregó la profesora.

Valentina Echenique es otra profesional que encontró en las EDePro el espacio para mostrar su capacidad y proyectos. “En 2021 fui mamá y no tenía trabajo. Cuando surgió esta iniciativa fui seleccionada y formé mi escuela deportiva en Balde”, comentó. “La experiencia fue muy buena para crecer profesionalmente y para enseñarles a practicar deporte a los niños. Esto me permitió mostrarme y conseguir un trabajo muy importante en un programa de alto rendimiento a nivel provincial”, agregó.