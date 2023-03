⚽ Tata Martino rechaza oferta para ser el nuevo DT de Boca Juniors

A pesar de que Martino era el candidato favorito de la dirigencia azul y oro para suceder a Hugo Ibarra, el Tata decidió no continuar con las negociaciones después de analizar minuciosamente el proyecto del club.

Ahora, José Pékerman se perfila como el candidato principal para el puesto vacante. Aunque el mundo Boca se encontraba optimista ante la posible llegada del Tata, su rechazo ha dejado al equipo buscando un nuevo entrenador que les permita hacer frente tanto a la Liga Profesional como a la Copa Libertadores.

Martino, quien recientemente culminó su etapa al frente de la selección mexicana, había sido considerado para liderar al equipo xeneize. Sin embargo, el técnico optó por no continuar con las negociaciones después de escuchar el pedido de su familia de no vivir un nuevo desgaste. Además, Martino no tiene previsto aceptar ninguna contraoferta.

En su ausencia, Mariano Herrón, quien hasta hace poco dirigía a la Reserva, se hará cargo del equipo mayor. El debut copero del equipo será el próximo jueves contra Monagas en Maturín, Venezuela. Por lo tanto, el Consejo de Fútbol espera cerrar la contratación del nuevo entrenador en los próximos días.