✨ El color y la diversidad de los comerciantes ambulantes se adueñan de la Villa de la Quebrada

No solo los argentinos de diferentes provincias tienen la oportunidad de vender, sino también, la aprovechan comerciantes de otros países.

La fiesta del Santo Cristo de la Quebrada en la Villa de la Quebrada, San Luis, es un evento que convoca a fieles y peregrinos de toda la región. Pero no solo ellos hacen un lugar en su agenda para participar de esta fecha clave, sino también los vendedores ambulantes que, aprovechando la afluencia de gente, hacen su agosto en la localidad.

Los comerciantes provienen de diversas provincias argentinas e incluso de países cercanos, como Bolivia, Perú y Paraguay. Jorge “El Riojano” Iñigo, por ejemplo, ha participado de las festividades por el Santo Cristo de la Quebrada desde hace 47 años, con asistencia perfecta. “Me hice presente porque es un año más a pesar de que la situación económica no nos acompaña, pero uno tiene que seguir trabajando. La gente nos conoce a mí y a los productos, eso es lo que todavía me sirve. Trabajo bien porque me buscan”, contó el vendedor.

Anuncio

Pero no solo los comerciantes de productos tradicionales, como salames y quesos, tienen su lugar en la fiesta. Irma Medina y Ricardo de San Miguel, por ejemplo, llevan 31 años casados y viajan por el país en su food truck Lemalú vendiendo tacos mexicanos, burritos, hamburguesas, panchos y papas fritas. “Estamos viajando y es la primera vez que venimos. Optamos por quedarnos porque nos gustaron mucho las sierras y el Cristo, así que es una buena experiencia. Después de las celebraciones vamos a recorrer un poco San Luis”, manifestó Medina.

También hay espacio para la magia en la Quebrada. Fernando Cosentino, más conocido como “El Mago Bombín”, llegó desde San Juan para mostrar sus trucos y vender kits de magia para que todos aprendan a sorprender y sacar sonrisas. “Vinimos para dar un poco de alegría a la gente y que disfrute el espectáculo de magia, que es una ilusión. Creo que en este momento difícil que estamos pasando está bueno que la gente se vaya alegre”, expresó el mago.

Anuncio

La Villa de la Quebrada se convierte así en el hogar de estos comerciantes nómades durante una semana, ya que en su mayoría llegaron entre el jueves y viernes y se quedan hasta mañana.

ED