⭐ A los 73 años murió la actriz Olivia Newton-John

Olivia Newton-John fue una actriz y cantante muy reconocida en la industria de Hollywood, especialmente por su papel de Sandy Olsson en la película Fiebre del Sábado a la Noche, de 1978, que protagonizó junto a John Travolta.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer su esposo, John Easterling, hace instantes. Fue a través de un comunicado que dio a conocer, en el cual mencionó que la artista murió en su rancho en el sur de California, Estados Unidos, este lunes por la mañana y rodeada de amigos y familiares.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, informó el hombre.

Y sumó unas palabras de admiración hacia su esposa: “Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”. La actriz luchó contra esta enfermedad durante más de tres décadas; fue diagnosticada por primera vez en 1992.

Anteriormente, la intérprete había confesado que estaba en etapa 4 de la enfermedad y que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal. Además, en 2018, había publicado un libro-CD en el cual relataba su experiencia con el cáncer, con el objetivo de animar a todos aquellos que pasan por situaciones de pérdida y de dolor.

Además, Easterling concluyó con un pedido especial: “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

Luego de hacerse conocida la noticia, fue John Travolta uno de los primeros en dedicarle unas palabras a su amiga y colega: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, ¡tu John!”, escribió el artista en sus redes sociales.

Nacida en 26 de septiembre de 1948, en Santa Bárbara, Estados Unidos, Olivia Newton-John comenzó en la industria cinematográfica con Funny Things Happen Down Under, comedia musical de 1965. Luego actuó en Toomorrow y, posteriormente, en la película que la haría saltar a la fama: Grease. A partir de allí continuó en la actuación hasta 2020.

También hizo trabajos en la televisión e incursionó en el terreno musical. Además de haber interpretado canciones para los musicales, desarrolló su carrera como cantante con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

Olivia fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992. En 2012, tras veinte años de la detección de esta enfermedad, volvió a padecerlo, pero lo mantuvo en secreto por mucho tiempo.

Fue recién en 2017 cuando reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez; allí explicó que los médicos le habían diagnosticado un tumor en la base de la columna vertebral y que fue sometida a radioterapia, pero que también seguía terapias naturales como el consumo de aceite de cannabis para los dolores.

La intérprete falleció este 8 de agosto por la mañana a los 73 años. De momento, se desconoce la causa de su muerte.