🇦🇷🇧🇷 Scaloni viajó a Europa y sufre por el partido ante Brasil: “Me parece insólito”

Lionel Scaloni partió este jueves rumbo al “Viejo continente” luego de pasar tiempo junto a su familia, recorrer estadios del fútbol argentino y también diagramar el trabajo de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el encuentro suspendido por Eliminatorias Sudamericanas del suspendido en Sao Paulo en septiembre del año 2021, es la “llave” del entrenador del seleccionado nacional argentino, puesto que una vez que se sepa si se juega, el dónde y cuándo la Asociación del Fútbol Argentino podrá -en conjunto con el cuerpo técnico “Albiceleste”- diagramar sus partidos previos a la Copa del Mundo.

“La verdad es que nos están trastocando los esquemas con este tema y estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién y donde jugaremos. Es difícil entender que FIFA no tome una decisión en los tiempos que estamos”.

“Acá lo que tenemos que saber si se juega o no, hay una incertidumbre total. Que si, que no, apelación del TAS y al final seguimos sin saber si vamos a jugar”, aseguró.

Gira de la Selección: Argentina, Estados Unidos o Asia y la lista definitiva

Scaloni aseguró en base a las decisiones sobre el encuentro ante Brasil, que aguardarán qué sucede con el encuentro suspendido y hay “un abanico de chances”, las cuáles si se juega el encuentro en Brasil, Argentina seria lugar para la disputa de encuentros amistosos previos al Mundial.” Me parece insólito, pero veremos qué pasa”, aseguró ante la consulta de los periodistas apostados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Una de las chances que se barajan es que Argentina dispute una serie de amistosos preparatorios por los Estados Unidos, donde según el propio Scaloni se “jugaría ante uno o dos seleccionados fuertes y otro no tanto. Pero es difícil que te esperen ya que no contamos con una resolución y no está fácil”.

Un encuentro amistoso en Abu Dhabi, frente a Emiratos Arabes, dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría ser el rival o uno de los seleccionados que enfrentarían a Argentina, algo que para Scaloni es potable.El encuentro se jugaría a 400 km de Qatar, el próximo 16 de noviembre, a cinco días para el comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Podría ser en un partido donde se puedan hacer cambios y ver si conviene, por los 90 minutos, el clima, el rival, a una semana del debut. La idea sería que jueguen todos los jugadores”, aseguró.

Por último, respecto a la lista definitiva de 26 futbolistas, el ex mediocampista del seleccionado nacional afirmó que “no cambiará mucho de lo que se viene haciendo”.

“La lista que tuvimos el último año son 28, 29 y será finalmente 26. Están ahí con los jugadores demostrando, hay alguna chance que se abra”, indicó con mucha cautela.