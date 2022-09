🇨🇱 Tensión en Chile: disturbios y saqueos ⏯️ en las marchas por el aniversario del golpe de Estado

Esta tarde se registraron聽incidentes y enfrentamientos聽entre Carabineros y manifestantes en el centro de Santiago de聽Chile, tras el paso de una peregrinaci贸n hacia el Cementerio General convocada por agrupaciones de Derechos Humanos en el 49掳 aniversario de golpe de Estado al socialista Salvador Allende.

Militantes encapuchados lanzaron fuegos de artificio y聽bombas molotov聽al Personal del Control de Orden P煤blico en la Alameda, frente a La Moneda.Adem谩s se produjeron聽saqueos a locales comerciales聽en el Paseo Estado y Paseo Ahumada聽e incendiaron聽un veh铆culo municipal.聽La polic铆a avanz贸 con camiones lanza agua y con gases lacrim贸genos para intentar dispersar a los manifestantes.

Los homenajes a las v铆ctimas de la dictadura de聽Augusto Pinochet聽quedaron en el medio de los enfrentamientos. Pese a los disturbios entre las tumbas en el Cementerio General, la movilizaci贸n sigui贸 su rumbo.

Seg煤n inform贸 Carabineros,聽dos efectivos policiales resultaron afectados聽por la emanaci贸n de gases t贸xicos por elementos incendiarios lanzados en su contra.

El repudio del presidente de Chile ante los incidentes

El presidente chileno, Gabriel Boric, conden贸 los hechos y expres贸: 鈥淪alvador Allende y su legado es principalmente su valor por la democracia.聽La democracia se construye con di谩logo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia聽y eso ojal谩 todos quienes reivindican este d铆a lo entendieran鈥.

鈥淧orque si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda es la voluntad de la gran y abrumadora mayor铆a de los chilenos, de volver a encontrarnos,聽tiene que ser en paz y sin violencia.聽Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno鈥, remarc贸 el mandatario.

M谩s temprano, Boric hab铆a anunciado la puesta en marcha del聽plan de b煤squeda de desaparecidos durante la dictadura, en el marco de las actividades oficiales en conmemoraci贸n del golpe.

鈥淣uestro compromiso es seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos,聽1.192 detenidos desaparecidos que todav铆a no sabemos d贸nde est谩n; no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar鈥, se帽al贸.