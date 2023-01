🇺🇸 Año Nuevo chino: un hombre disparó con una ametralladora en Los Ángeles y dejó al menos 10 muertos y varios heridos

Al menos 10 muertos y decenas de heridos fue el saldo que dej贸 una balacera iniciada por un sujeto que portaba una ametralladora聽durante los festejos por el A帽o Nuevo chino en la ciudad estadounidense de Los 脕ngeles.

As铆 lo confirmaron fuentes policiales, m谩s all谩 que se dieron a conocer pocos detalles de las personas que fueron hospitalizadas.

El hecho se produjo en un local de la Avenida Garvey, pr贸xima a la zona donde horas antes miles de personas se concentraban para celebrar el A帽o Nuevo chino, remarc贸 el sargento Bob Boese, del Departamento del Sheriff del condado de Los 脕ngeles.

La balacera se inici贸 en un sal贸n de baile alrededor d elas 22:22 del s谩bado (3:22 de la Argentina)

El asesino ten铆a una ametralladora y una vez que agotaba el cargador, lo sustitu铆a por otro, detallaron testigos del hecho en declaraciones al diario Los Angeles Times.

Asimismo, el vocero oficial se帽al贸 que el tirador permanece pr贸fugo y se lo buscaba intensamente.

El due帽o de un restaurante de la zona donde se produjo el tiroteo revel贸 que tres personas entraron corriendo a su local y le pidieron que cerrara la puerta con llave porque en la calle “hab铆a un hombre con una ametralladora”.聽Otro testigo citado por el mismo peri贸dico afirm贸 que escuch贸 “cuatro o cinco disparos” y que luego oy贸 las sirenas de la Polic铆a.

El hecho fue r谩pidamente reflejado en las redes sociales y algunos usuarios publicaron en Twitter im谩genes de patrulleros聽llegando al lugar de los hechos, mientras los servicios de emergencias atend铆an a las v铆ctimas.

“Hubo un tiroteo en Monterey Park en California, matando a 10 personas. Al menos 9 m谩s resultaron heridos”, report贸 un

usuario de la red del pajarito.

Adem谩s, a帽adi贸: “En ese momento, el vecindario estaba celebrando el A帽o Nuevo chino. Seg煤n la polic铆a, el atacante sigue pr贸fugo, se desconocen sus motivos”.

