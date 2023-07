🇺🇸 Dos muertos y decenas de heridos en otro tiroteo masivo en EE.UU.

Anuncio

En la madrugada de hoy, la ciudad de Baltimore fue escenario de un tr谩gico tiroteo masivo durante una fiesta callejera, dejando como resultado dos personas fallecidas y 28 heridas, seg煤n las autoridades locales.

El comisario Richard Worley inform贸 que la Polic铆a recibi贸 m煤ltiples llamadas poco despu茅s de la medianoche alertando sobre un tiroteo en un barrio del sur de la ciudad de Maryland. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a varias v铆ctimas con heridas de bala.

Entre las v铆ctimas, se encontraba una mujer adulta cuyo nombre a煤n se desconoce, quien fue hallada sin vida en el lugar del suceso. Otras nueve personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, y todas, a excepci贸n de una, fueron dadas de alta. Adem谩s, se inform贸 que otras 20 personas heridas fueron llevadas a diferentes hospitales de la zona.

El comisario Worley tambi茅n confirm贸 que tres personas sufrieron heridas de gravedad. Hasta el momento, las autoridades est谩n tratando de identificar a un sospechoso y determinar el motivo detr谩s de este tr谩gico incidente.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, expres贸 su consternaci贸n y enfatiz贸 la determinaci贸n de las autoridades para encontrar a los responsables. “Es una tragedia absoluta que no ten铆a que suceder”, afirm贸 Scott. “Quiero que los responsables me escuchen claramente: no vamos a parar hasta que los encontremos”, advirti贸, agregando: “Espero que cada vez que respiren piensen en las vidas que se llevaron hoy”.

Estados Unidos contin煤a enfrentando una alarmante problem谩tica relacionada con la violencia armada, siendo el pa铆s con la tasa m谩s alta de muertes por armas de fuego entre las naciones desarrolladas. Seg煤n el Violence Archive, en 2022 se registraron 20.200 fallecimientos relacionados con armas de fuego en el pa铆s. Esta situaci贸n se atribuye en parte a la libre portaci贸n de armas, amparada por la Constituci贸n nacional, y genera un debate constante sobre las medidas necesarias para abordar este grave problema.