🇻🇪 Venezolanos residentes en Argentina denunciaron por secuestros y torturas a Nicolás Maduro y solicitaron su indagatoria

Un grupo de venezolanos residentes en Argentina radicó una denuncia por violación a los Derechos Humanos y solicitó que se indague a Nicolás Maduro cuando el próximo martes arribe al país para la cumbre de la CELAC.

‚ÄúFormas de¬†tortura, no solo f√≠sicas sino tambi√©n psicol√≥gicas,¬†amenazas de violaciones, encierros en c√°rceles con poco aire y hacinadas de personas, donde se generaban -con el paso de los d√≠as- enfermedades, en donde no recib√≠an atenci√≥n m√©dica y, si los recetaban, no les daban los medicamentos correspondientes‚ÄĚ. Ese es uno de los testimonios que el abogado¬†Tom√°s Farini Duggan¬†brind√≥ a¬†Infobae¬†tras recabar informaci√≥n para intentar citar a declaraci√≥n indagatoria al dictador venezolano, en su¬†pr√≥xima visita al pa√≠s.

Seg√ļn el letrado, la¬†nula defensa¬†-a trav√©s de un letrado particular- y el ‚Äúcero inter√©s‚ÄĚ del defensor que le provee el Estado a cada detenido, moviliz√≥ a que presente la¬†denuncia a trav√©s de FADER¬†(Foro Argentino para la Democracia en la Regi√≥n), firmada por su titular, el diputado¬†Waldo Wolff, y tambi√©n contra¬†Miguel D√≠az-Canel, de Cuba, y¬†Jos√© Daniel Ortega, de Nicaragua.

Los querellantes son dos refugiados pol√≠ticos de Venezuela, con¬†pedido expl√≠cito de reserva de identidad, por miedo a que sus familias y amigos, que a√ļn viven all√° sufran represalias por parte del gobierno local. ‚ÄúEstos dos hombres documentaron las torturas con objetos que fue sumado a todo lo presentado por el¬†Alto Comisionado para los Derechos Humanos, perteneciente a las Naciones Unidas, que detalla como el gobierno de Venezuela ejecuta, tortura y secuestra a ciudadanos en ese pa√≠s‚ÄĚ, dice Farini Duggan.

Asimismo, el abogado dio una primicia a este medio. ‚ÄúEste fin de semana, aparte de los dos hombres que declararon,¬†voy a presentar a dos personas m√°s, v√≠ctimas de secuestro y de torturas. Ellos tambi√©n estar√°n bajo identidad reservada y a√ļn no tengo claro si los voy a presentar en¬†calidad de testigos o querellantes, probablemente sea lo primero‚ÄĚ.

Se sabe que estas dos personas son refugiadas pol√≠ticas y que pertenecen a una ONG. Hacen actividades humanitarias, aunque no es la misma organizaci√≥n de los primeros denunciantes. ‚ÄúNo doy fechas espec√≠ficas, por temor a que las autoridades venezolanas vayan a atar cabos‚ÄĚ, argument√≥ el abogado.

Los dos ciudadanos venezolanos, que declararon en un principio, explicaron detalladamente los m√©todos de tortura. ‚ÄúUno de ellos fue secuestrado de forma il√≠cita por el¬†Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), torturado por varios d√≠as, amenazado de ser violado √©l y la novia y despu√©s de mucho tiempo fue liberado‚ÄĚ, expres√≥ el letrado.

Y sembr√≥ una coincidencia: ‚ÄúEsto ocurri√≥ un d√≠a despu√©s de que¬†Diosdado Cabello¬†(ex presidente de Venezuela) en televisi√≥n mostrara su fotograf√≠a junto a la de otros j√≥venes, como integrantes de un grupo que realizaban actividades humanitarias y, seg√ļn el gobierno de Venezuela, sospechaban que exist√≠a alg√ļn tipo de connivencia con la pol√≠tica‚ÄĚ.

La otra persona que declar√≥ supo que hab√≠a una orden de detenci√≥n contra √©l. ‚ÄúEl Sebin le advirti√≥ dos veces en la calle y le dijeron que dejara de hacer denuncias que lo iban a matar. Un d√≠a, en una plaza, la polic√≠a lo persigui√≥, le¬†dispar√≥ perdigones en la cabeza y la espalda, √©l logr√≥ huir antes que lo maten y eso lo motiv√≥ a escapar junto a su mujer y su hija, primero por la selva, luego llegar a Colombia y, al final, viajar a Argentina‚ÄĚ, agreg√≥.

Las chances de que Maduro declare ante la Justicia

Farini Duggan explic√≥ que ‚Äúuno pide la indagatoria de la persona una vez que est√° prove√≠da la prueba‚ÄĚ. Y, seg√ļn √©l, en este caso – a modo excepcional- este procedimiento se dio¬†s√≥lo d√≠as despu√©s de haber hecho el pedido de indagatoria. ‚ÄúEs algo¬†at√≠pico¬†porque vamos a tener la oportunidad de tener a Maduro en la Argentina y despu√©s es factible que no vuelva‚ÄĚ, agreg√≥ sobre esta causa que recae en la Fiscal√≠a Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N¬į11 a cargo del fiscal¬†Gerardo Pollicita.

¬ŅVe factible el abogado que Maduro vaya a declarar? ‚ÄúMe parece dif√≠cil pero no imposible porque tiene que estar¬†prove√≠da la prueba que sustenta la imputaci√≥n. Es especial esto, Maduro va a estar el martes y despu√©s no m√°s en el pa√≠s. Ayer se lo expliqu√© al juez¬†Sebasti√°n Casanello¬†(en quien recay√≥ el pedido de indagatoria)¬†porque entiendo que la¬†inmunidad parlamentaria, propia de un mandatario extranjero,¬†no cubren las declaraciones pero s√≠ las detenciones. √Čl no me dio una respuesta al respecto, me escuch√≥, como debe ser‚ÄĚ, cerr√≥.

Seg√ļn el letrado, ‚Äúno cree que Maduro haya sido notificado al respecto‚ÄĚ, porque, primero, en la causa¬†el juez tiene que decidir si es o no competente para investigar este delito. En la Argentina rige el¬†principio de territorialidad: el pa√≠s reconoce que los delitos que ocurren en un territorio se juzgan bajo las leyes de ese lugar.

Este principio, expres√≥ Farini Duggan -en cuanto al √°mbito espacial- sirve cuando existen graves violaciones a los Derechos Humanos y, en el lugar donde se cometen estos actos,¬†no hay ninguna posibilidad de que exista un proceso judicial imparcial, ya que el Estado es el ejecutor de estas violaciones a los DDHH: ‚ÄúEn esos casos, esto est√° previsto dentro del art√≠culo 118 de la Constituci√≥n y eso es lo que sustenta que un juez argentino cuando verifica estas circunstancias pueda investigar un delito que se comete en otro lugar e incluso contra personas que no son argentinas‚ÄĚ.