🌐 Grooming: Trabajo en conjunto para acentuar las las tareas de prevención del ciberdelito

鈥淓ste puntapi茅 inicial es fundamental鈥, destac贸 Navarro luego de rubricar el documento con el jefe del Programa Derechos y Garant铆as Constitucionales, Mariano Barrera, que, tras darle la bienvenida sostuvo que este convenio se suma a la pol铆tica de protecci贸n que lleva adelante el gobierno provincial y muestra de ello es que ya cuenta con una Ley de Ciberseguridad.

Anuncio

Participaron del encuentro el director de Derechos Humanos, Diego Ochoa; la diputada provincial Fernanda Spinuzza, la defensora general del Poder Judicial, Marcela Torres Cappiello; la fiscal adjunta, Mar铆a Jos茅 Scivetti y la directora del Instituto de Reinserci贸n Social, Victoria Heredia. Por el Ministerio de Desarrollo Social, la jefa del Programa de Protecci贸n Integral de los Derechos de Ni帽as, Ni帽os y Adolescentes, Daniela Pereyra y el funcionario Leo C贸rica. A Hern谩n Navarro lo acompa帽贸 Mart铆n Altamirano, co-fundador de Grooming Argentina.

鈥淓sta vinculaci贸n que hoy concretamos con la firma de este Convenio nos alienta a seguir transitando por el camino emprendido a fin de la prevenci贸n y lucha contra el delito de grooming. La formaci贸n es crucial para alcanzar este objetivo y la detecci贸n temprana es fundamental鈥, dijo Mariano Barrera, y a帽adi贸 que contar con el equipo multidisciplinario del Centro de Asistencia a V铆ctimas de Delitos (CADV) capacitado por especialistas en la materia como Grooming Argentina 鈥渘os permitir谩 brindar un servicio de asistencia de excelencia frente a los casos que se nos presenten鈥.

Anuncio

Hern谩n Navarro agreg贸 que, en esta lucha que llevan adelante contra esta nueva modalidad de abuso sexual -sin contacto f铆sico-, se ha puesto mucho 茅nfasis en la concientizaci贸n. 鈥淧ara nosotros es un desaf铆o muy grande ir provincia por provincia construyendo junto al Estado y el rol de las sociedades civiles especializadas es clave para incidir en las pol铆ticas p煤blicas鈥, remarc贸.

鈥淓stamos construyendo a una velocidad importante鈥 y ese contexto puso en relieve el compromiso del Gobierno de San Luis contra este flagelo y lo que encierra el ecosistema de la internet. 鈥淓s una de las provincias preferidas, por lo pujante y veo una vara alta permanente鈥, destac贸.

Al hacer un repaso de la labor que desarrolla la ONG que preside, dijo que 鈥渉ay mucho por hacer y como problem谩tica de fondo nos hemos encontrado con situaciones de no reconocimiento como en las familias. Hay una falta de pol铆ticas p煤blicas educacionales a nivel pa铆s. Las chicas y chicos no se reconocen como v铆ctimas, no se habla en la escuela y en las familias. Hay mucho para trabajar y por eso creemos mucho en la prevenci贸n primaria que es lo que estamos haciendo en San Luis, recorriendo y hablando en las escuelas. La prevenci贸n primaria, para evitar que el delito se conjugue, es el camino鈥, complet贸.

Anuncio

La legisladora Fernanda Spinuzza advirti贸 que como el delito va mutando, se hace necesario actualizar permanentemente protocolos y contenidos. De igual modo, tras se帽alar que es muy importante la capacitaci贸n ante la cantidad de casos detectados, enfatiz贸 la labor que cumple el Centro de Asistencia a la V铆ctima de Delito ya que no solo asiste a v铆ctimas de grooming.

Diego Ochoa acompa帽贸 a los directivos de Grooming Argentina en las charlas de concientizaci贸n en los establecimientos escolares. Coment贸 que, en las exposiciones los expertos visibilizan como surge la problem谩tica y, en ese contexto, le piden a los padres y docentes que est茅n alertas, en especial cuando los chicos y chicas empiezan a acceder a las redes y a los juegos en l铆nea.

Este s谩bado, el intendente Maximiliano Frontera firm贸 un convenio de colaboraci贸n con Hern谩n Navarro, presidente de Grooming Argentina, una organizaci贸n que trabaja para la prevenci贸n, concientizaci贸n, y erradicaci贸n del ciberacoso infantil y juvenil. Tambi茅n participaron la diputada provincial, Fernanda Spinuzza y la responsable de la Secretar铆a Municipal de la Mujer, Grisel Pollacchi.