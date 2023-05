🌟 Premios Laureus: Lionel Messi fue elegido como el Mejor Deportista del año

El capit谩n de la Selecci贸n argentin,聽Lionel Messi,聽fue elegido como el聽Mejor Deportista 2023 en los premios Laureus聽y se convirti贸 en el primer futbolista de la historia recibir el galard贸n en dos ocasiones.

“El ic贸nico futbolista alcanz贸 alturas a煤n mayores el a帽o pasado, cuando inspir贸 Argentina a un hist贸rico tercer triunfo en el Mundial de la FIFA”, lo describi贸 la organizaci贸n.聽En 2020, lo hab铆a compartido con el piloto brit谩nico聽Lewis Hamilton.

馃弳 Lionel Messi is the 2023 Laureus World Sportsman of the Year.

The iconic footballer reached even greater heights last year, when he inspired @Argentina to a historic third @FIFAWorldCup triumph. 馃嚘馃嚪#Laureus23 pic.twitter.com/kE0N7XzC1h

