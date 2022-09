🍔🥐 La dieta de Lionel Messi: lo que come y lo que NO para estar vigente

Los atletas como聽Lionel Messi聽deben mantener una estricta rutina de alimentaci贸n y descanso, de otro modo no podr铆an rendir al m谩ximo y destacarse en sus disciplinas.聽El talento puede aflorar, pero el cuidado debe ser constante: la lista de deportistas que quedaron en el camino por no ser profesionales es extensa. En ese sentido, la Pulga demostr贸 a lo largo de los a帽os que聽su carrera futbol铆stica es sagrada.

V贸mitos constantes y mal rendimiento f铆sico: las alarmas que asustaron a Lionel Messi

El rosarino irrumpi贸 en el primer equipo del Barcelona pero su mejor nivel empez贸 a mostrarlo en 2006. De ah铆 al 2014 lo gan贸 todo: Liga de Espa帽a, Champions League, Bal贸n de Oro, Juegos Ol铆mpicos y m谩s. Pero poco tiempo antes del Mundial de Brasil聽empez贸 a sufrir de v贸mitos tanto en su casa como en medio de los partidos. Las im谩genes eran muy habituales de ver.

鈥淢e pasa seguido en los partidos, en las pr谩cticas, en mi casa. No s茅 bien qu茅 es, me hice miles de estudios y me pasa… Intento tomar algunas pastillas, me empieza a agarrar y termino casi vomitando鈥.聽Messi no ten铆a una explicaci贸n concreta聽de sus problemas de salud y puso en alerta tanto al cuerpo t茅cnico del Barcelona como de la Selecci贸n argentina.

A eso se le sumaron distintas lesiones musculares que le sacaron minutos en la temporada previa al Mundial.

Fue por eso que decidi贸 contactar al m茅dico italiano聽Giuliano Poser聽despu茅s de la recomendaci贸n de su compa帽ero de la Selecci贸n argentina聽Mart铆n Demichelis. 鈥淟eo tuvo y聽la intuici贸n y la humildad tratar de hacer algo diferente en su vida profesional鈥, dijo el especialista un a帽o despu茅s de haber conocido al argentino. Su aporte fue vital聽para que modificara su dieta.