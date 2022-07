🍿 Todos los anuncios que dieron Marvel y DC en la Comic Con 2022

Tras muchos rumores sobre los¬†pr√≥ximos proyectos de Marvel, finalmente la compa√Ī√≠a liderada por¬†Kevin Feige¬†anunci√≥ en su panel de la San Diego Comic

Con 2022 todo lo que llegar√° a la pantalla grande en los a√Īos entrantes. Entre ellos, se encuentran dos secuelas de su saga m√°s importante:¬†Avengers.

Mientras que del lado de DC se realizaron algunos adelantos de sus próximos proyectos, pero ninguna revelación importante.

Adem√°s, hubo apariciones interesantes como la de¬†‚ÄúLa Roca‚ÄĚ Johnson¬†en la piel del antih√©roe¬†Black Adam.

Todos los anuncios de Marvel Studios

Black Panther 2 y Ant-Man 3

Kevin Feige dio a conocer que¬†Black Panther: Wakanda Forever¬†ser√° la √ļltima de la Fase 4 del Universo Cinematogr√°fico de Marvel (con fecha de estreno para noviembre de este a√Īo) y que la cinta que dar√° inicio a la Fase 5 ser√°¬†Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cual llegar√° en febrero de 2023, con Kathryn Newton como la nueva Cassie Lang.

Daredevil

El personaje encarnado por¬†Charlie Cox¬†tendr√° su propia serie en Disney+. Titulada Daredevil: Born Again, esta producci√≥n tendr√° un total de 18 episodios y estar√° protagonizada por el mismo actor junto a Vincent D’Onofrio. La misma se estrenar√° en 2024.

Un dato a tener en cuenta es que este aclamado personaje aparecerá en She-Hulk, uno de los próximos estenos de la plataforma de streaming.

Captain America: New World Order

Se confirm√≥ lo que el p√ļblico ya sab√≠a:¬†Anthony Mackie tendr√° su pel√≠cula en solitario como Capit√°n Am√©rica.¬†Su estreno est√° previsto para mayo de 2024.

Thunderbolts

La película sobre antihéroes, que llega para competir con el Escuadrón Suicida de DC, llegará a la pantalla grande. Tras muchos rumores, finalmente se confirmó que formará parte de la Fase 5 y que se estrenará en julio de 2024.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

James Gunn, director de la pel√≠cula, anunci√≥ en el panel que esta tercera entrega significar√° el fin de una era para estos personajes en el Universo Cinematogr√°fico de Marvel. ‚ÄúAlgunas historias tienen un final, pero no significa que todos mueran‚ÄĚ, explic√≥ al respecto.

La película llegará a los cines en mayo de 2023 y contará con personajes nuevos como Alto Evolucionador (el principal villano de la cinta, interpretado por Chukwudi Iwuji) y, además, los fanáticos verán a Baby Rocket.

Proyectos animados

Además de los anuncios live action, también anunció producciones animadas que llegarán próximamente al servicio de streaming como Spider-Man: Freshman Year, X-Men 97, Marvel Zombies y nuevas temporadas de What If…?

Mientras que la serie de cortos animados de I Am Groot llegará el 10 de agosto a Disney+.

Fechas de estreno

Tambi√©n se confirm√≥ que la segunda temporada de¬†Loki¬†llegar√° a la plataforma de streaming en alg√ļn momento del 2023, sin fecha confirmada. Mientras que¬†Blade, Echo, Ironheart y Agatha: Coven of Chaos¬†tambi√©n llegar√°n en el mismo a√Īo.

Para 2024, los fanáticos podrán ver en los cines la nueva película de Los 4 Fantásticos, la cual llegará específicamente en el mes de noviembre. Y en 2025 llegarán los siguientes títulos: Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo) y Avengers: Secret Wars (7 de noviembre); se trata de dos películas sumamente importantes para los admiradores de la saga que inicio con Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, entre otros.

Además, el mencionado estudio bautizó como The Multiverse Saga a todas las películas que estén incluidas entre la Fase 4 y la Fase 6 de su universo cinematográfico, por lo que el Multiverso seguirá presente luego de haberle abierto las puertas en Spider-Man: No Way Home.

Todos los anuncios de DC

Shazam! Fury of the Gods

Se present√≥ el primer tr√°iler de la secuela de¬†Shazam!, con Zachary Levi y Asher Angel nuevamente en el reparto. All√≠, el superh√©roe y compa√Ī√≠a deber√°n enfrentarse a las Hijas del Atlas y a un mont√≥n de criaturas m√≠ticas para salvar la Tierra.

La misma llegar√° en diciembre de este a√Īo.

Black Adam

Dwayne ‚ÄúThe Rock‚ÄĚ Johnson¬†dio el presente en el evento e hizo una aparici√≥n estelar. All√≠, se revel√≥ un avance de la pel√≠cula, la cual contar√° la historia de un antih√©roe que 5,000 a√Īos despu√©s de ser dotado con poderes omnipotentes de los antiguos dioses, logra escaparse de su prisi√≥n y regresar en un mundo moderno.

La pel√≠cula llega en octubre de este a√Īo.