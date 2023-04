🎉 Éxito rotundo en la Feria Industrial, se extiende el horario durante el fin de semana

La Feria Industrial “Cuna de Emprendedores” que se lleva a cabo en La Pedrera, San Luis, ha sido todo un éxito desde su primer día de apertura.

Como respuesta a la gran concurrencia de público, la organización ha decidido extender el horario de la feria durante el fin de semana. Este sábado, las puertas de La Pedrera cerrarán a la 01:00 de la madrugada, permitiendo a los visitantes disfrutar de una velada única que culminará con los shows de Alejo Isaac, Karina y María Becerra en el estadio. El domingo, la feria abrirá sus puertas a las 13:00 y cerrará a las 23:00.

Este evento se ha convertido en una oportunidad para los emprendedores locales de mostrar sus productos y servicios, y para los visitantes de conocer de cerca el potencial económico y turístico de San Luis. La Feria Industrial “Cuna de Emprendedores” se ha consolidado como un espacio para la innovación y el intercambio de ideas, promoviendo la generación de empleo y el crecimiento económico de la región.

Si aún no has visitado la feria, no te pierdas la oportunidad de hacerlo durante el fin de semana, y disfrutar de una experiencia única en La Pedrera.