🎤 Vive en Las Chacras, tiene 18 años, y provocó las lágrimas Tinelli en ⏯️ Canta Conmigo Ahora

Contin煤an los duelos en聽Canta Conmigo Ahora聽y con ellos se siguen revelando nuevos talentos que llegan de todas partes del pa铆s para mostrar todo su potencial en el certamen de El Trece. Y alguna veces, nadie puede explicar bien por qu茅, las voces tocan fibras 铆ntimas y trascienden la pantalla. Es mucho m谩s que un voto positivo o de alg煤n aspecto a mejorar. Es simplemente, dejarse llevar por el camino que propone la emoci贸n.

Esto ocurri贸 el mi茅rcoles con la presentaci贸n de聽Gaspar Gigena, un joven de apenas 18 a帽os, nacido en C贸rdoba y actualmente residente en San Luis. Al principio se lo not贸 nervioso, durante la presentaci贸n junto al conductor聽Marcelo Tinelli,聽que le realiz贸 una serie de preguntas sobre sus d铆as en la escuela que quer铆a terminar cuanto antes.

A la hora de cantar, Gaspar procur贸 m谩xima concentraci贸n. Abri贸 bien grandes los ojos, mir贸 al jurado y les habl贸 directamente. 鈥淣o se imaginan lo feliz que me siento. Quiero que me escuchen cantar y sientan lo que siento por la m煤sica. Les invito a que canten conmigo鈥.

Despu茅s del gong, Gaspar se apropi贸 de 鈥淯niverso paralelo鈥, el tema de Nahuel Pennisi con el que al llegar al estribillo ya ten铆a a buena parte del jurado de pie y a muchos de ellos cantando. Al llegar al final, ya no quedaban luces rojas en la tribuna, lo que demostraba que al igual que ayer hab铆a logrado otro pleno.

Pero entonces Gaspar no ve铆a nada de esto, dominado por un llanto que apenas pudo aplacar Tinelli con un abrazo paternal. 鈥淨u茅 hermoso cuando se entrecruzan las emociones. Sos un genio, una humildad, una cosa chiquita pero gigante鈥, lo elogi贸 el conductor, y le pregunt贸 si alguien lo acompa帽aba.

鈥淰ine con mi 铆dolo numero uno que es mi pap谩鈥, respondi贸 el participante, y en la platea, Jorge tambi茅n se secaba las l谩grimas. 鈥淭odo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo, pero yo no lo puedo ver y me duele. Pero no tengo duda que va a ser un gran artista鈥, se帽al贸 el pap谩, tambi茅n cantante, y quien lo inici贸 en el oficio. 鈥淐anta fabuloso, no imita a nadie, y eso que todos ven, hoy lo vi. Me emocionaste con toda el alma鈥, se帽al贸.

Luego de pasar por la formalidad de anunciar los cien votos, Marcelo invit贸 a Jorge a subir al escenario para escuchar las devoluciones junto a su hijo. 鈥淗ay sentimientos que no se pueden ocultar y la emoci贸n es uno de ellos. Se meti贸 tan adentro de la canci贸n, con una voz privilegiada y una interpretaci贸n hermosa鈥, destac贸聽Patricia Sosa. Y lo alent贸 de cara al futuro. 鈥淪i tu camino tuvo piedras y las pudiste avanzar, tambi茅n tiene flores, abrazos y sobre todo, tiene canto鈥.

Nos emociono a todos, lleg贸 al alma de los que estamos ac谩 y seguro que la gente que lo ve por la tele sinti贸 lo mismo. Ah铆 es cuando hablamos de un artista, en transmitir una emoci贸n m谩s fuerte, no importa si una nota al principio se te escap贸鈥, continu贸 Celeste Carballo.

鈥淭enes la simpleza de las cosas bellas. Lo que nos has entregado es muy emocionante para todos. Te felicito, ten茅s una voz hermosa y un camino por recorrer鈥, se sum贸聽Manuel Wirtz. 鈥淓sta oportunidad es muy importante para m铆, no tengo palabras para explicar esto鈥, cerr贸 Gaspar y no pudo hablar m谩s. Tampoco era necesario. Ya hab铆a cautivado a todos con su voz.