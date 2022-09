🎾 Roger Federer se retira y el tenis despide a uno de los mejores jugadores de la historia

Roger Federer, uno de los tenistas m谩s grandes de la historia, anunci贸 que la Laver Cup de la semana pr贸xima ser谩 su 煤ltimo torneo como profesional.

Ganador de 20 Gran Slams (seis abiertos de Australia, un Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco US Open),聽explic贸 que trabaj贸 duro para recuperarse de los problemas de su rodilla, pero reconoce “sus capacidades l铆mites”.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

鈥 Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022