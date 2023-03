🏊🏻⚽ 🤸🏻‍♂️ Presentaron el Mundialito de Fútbol Barrial y planes deportivos con alcance masivo en toda la provincia

Este jueves, en el Parque La Pedrera, el Gobierno provincial dio a conocer distintos planes para el deporte social y el deporte federado. En primer lugar, fue presentado el Mundialito de Fútbol Barrial. Se trata de un torneo de fútbol 7 para las categorías sub 12, sub 14 y sub 16. Podrán participar todos los barrios de la provincia. La competencia se desarrollará en una etapa barrial, circuito, municipal, departamental y provincial. Los equipos recibirán pecheras y un conjunto de camisetas y shorts para identificarse. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo y se podrán completar en el siguiente link: http://mundialito.deportes.sanluis.gov.ar/. Los equipos ganadores recibirán conjuntos deportivos, viajarán a Buenos Aires para conocer “La Bombonera” y “El Monumental”, y a su vez, los entrenadores ganarán kits deportivos.

Por otra parte, presentaron el Plan Provincial “Fortaleciendo mi Club”, una propuesta dirigida a las instituciones deportivas para acceder a subsidios destinados a obras de infraestructura, a la compra de bienes de uso y/o a la organización de torneos. Quienes posean terreno, podrán acceder al Programa “2 millones para mi club” para mejoras edilicias; quienes no lo posean podrán inscribirse al beneficio de $500 mil para la compra de bienes de uso y/o la organización de torneos. Las inscripciones abrirán este lunes 20 de marzo y se podrán realizar en la web de la Secretaría de Deportes: www.deportes.sanluis.gov.ar.

También forma parte de este Plan, el Programa de Regularización Jurídica, a través del cual aquellas instituciones que no tengan sus papeles en orden podrán recibir asesoramiento gratuito de abogados y contadores pertenecientes a la Secretaría de Deportes con el fin de regularizar su situación y quedar en condiciones de recibir beneficios. Este asesoramiento también estará disponible para dirigentes que quieran formar una nueva institución. Trámites de exención de impuestos, la mantención de cuentas bonificadas al 100% en el Banco Credicoop y un convenio con el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia, a través del cual la certificación de balances será bonificada, son las otras propuestas de este programa.

Otros dos programas que integran “Fortaleciendo mi Club” son “Clubes en obra” y “Hay equipo”, iniciativas ejecutadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que se materializarán en favor de los clubes a través de la Secretaría de Deportes provincial. “Clubes en obra” es un programa de ayuda a clubes para la mejora de infraestructura, mientras que “Hay equipo” busca garantizar el acceso de niños y adolescentes de 5 a 17 años a los clubes a través de un aporte de $4 mil por niño a cada institución que forme parte, entre otros beneficios. Cabe destacar que estos beneficios son acumulables con los anteriormente mencionados.

En relación a otros anuncios, funcionarios de la Secretaría de Deportes y el presidente de la Federación Sanluiseña de Fútbol, Mario Echevarría, brindaron detalles sobre la Copa “Gobierno de San Luis” de fútbol femenino para mayores y sub 14. El torneo empezará el próximo 15 de abril y estrenará las canchas de fútbol de la Villa Deportiva San Luis, cuya construcción avanza en los plazos estipulados e inaugurará su primera etapa. En Primera División participarán 64 equipos y el formato será similar al de la Copa Argentina, con partido único en cancha neutral para definir cada una de las llaves. En cuanto a la sub 14, una iniciativa única en el país, Echevarría indicó que podrán participar todos los equipos que lo deseen, sin limitaciones, tales como clubes, equipos de barrio, asociaciones, escuelas deportivas públicas y privadas, etc. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de abril y se deberán realizar en la Liga más cercana. Actualmente la provincia cuenta con las Ligas Sanluiseña, Mercedes, del Sur, Valle del Conlara y del Norte Puntano. Las ganadoras viajarán a Buenos Aires para conocer el predio que la AFA posee en Ezeiza.

Por último, fue presentado en sociedad el Plan Provincial de Atletismo, el cual buscará replicar el éxito del Plan Provincial de Natación, que este año se realizará nuevamente. Estas iniciativas son desarrolladas en conjunto entre la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación bajo el título “El Deporte va a la Escuela”. En ese sentido, la ministra de Educación, María Eugenia Cantaloube, dijo: “Cuando asumimos creamos Plan Educativo Provincial (PEP), que define seis ejes fundamentales y uno de ellos es ‘Salud y Actividad Física’. El deporte salva de las adicciones, de la depresión y la ansiedad problemática. Desde entonces trabajamos con la Secretaría de Deportes como si fuéramos un solo equipo”.

El Plan Provincial de Natación comenzará su segunda edición a partir del 3 de abril en San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo y Concarán, que este año se incorporó a la propuesta tras la reinauguración del natatorio ubicado en la Escuela Técnica N° 26 “Gobernador Elías Adre”. El Plan Provincial de Atletismo, por su parte, está dirigido a más de 3 mil niños y adolescentes de 12 a 17 años y se desarrollará entre abril y diciembre de este año en San Luis, Villa Mercedes, Santa Rosa del Conlara, Naschel, Tilisarao, Concarán, La Toma, El Trapiche, El Volcán, Juana Koslay, La Punta y Unión.

Para llevarlo a cabo se contratarán y capacitarán 16 profesores. Este Plan contará con la plataforma y el aval de la ULP, el Ministerio de Educación y de la Federación Atlética Sanluiseña. Las capacitaciones estarán compuestas y desarrolladas por cuatro profesionales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), tales como el licenciado Hugo Gómez (área velocidad y desarrollo atlético CADA), Julio Piñero (área lanzamientos y desarrollo atlético CADA), Maximiliano Troncoso. (área saltos y desarrollo atlético CADA) y el Licenciado Sergio Alfonsini (área lanzamientos y director técnico nacional de la CADA).

El objetivo pasa por ofrecer a la población un servicio de actividades atléticas, para provecho educativo, deportivo y de salud. Asimismo, el Plan buscará promocionar los medios para la formación atlética deportiva mediante el desarrollo de habilidades motrices básicas, como correr, saltar y lanzar.