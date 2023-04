Los distintos grupos deportivos competir谩n en diferentes categor铆as: mini voley, sub 14, sub 16, sub 18, Primera Divisi贸n Femenina A y B, Primera Divisi贸n Masculina y Maxi Voley.

El evento tuvo lugar en el Palacio Municipal de los Deportes “Jos茅 Mar铆a Gat铆ca”, donde estuvieron presentes las autoridades de la Asociaci贸n y delegaciones de los equipos participantes.