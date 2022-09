🏛️ El oficialismo convocó a una sesión especial en el Senado para ampliar la Corte Suprema

Desde Juntos por el Cambio ya avisaron que no darán quórum. Sin embargo, en caso de que el oficialismo consiga el número, bajarán al recinto para participar del debate y exponer al oficialismo. El radical Alfredo Cornejo, apuntó: “Al oficialismo del Senado sólo le importa la agenda de Cristina que, claramente, está a millones de años luz de los problemas del país”.

Asimismo, el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, sumó: “Estamos en contra de modificar la composición de la Corte. Este proyecto de elevar a 25 miembros no tiene antecedentes y es claramente otro intento de avasallamiento a la justicia. Lo que necesitamos es un Poder Judicial que trabaje con independencia y sin presiones del Ejecutivo”.

Lo cierto es que más allá del resultado del debate en el Senado mañana, la ley de ampliación de la Corte tiene prácticamente nulas chances de avanzar en Diputados. ¿Por qué el kirchnerismo avanza, entonces, con esta iniciativa en el Senado? Por estrategia política; para instalar en la agenda pública la discusión sobre la idoneidad y transparencia del máximo órgano del Poder judicial, la Corte.

Un camino sinuoso para reformar la Corte

La iniciativa de reforma de la Corte Suprema tomó como base un proyecto presentado por los gobernadores oficialistas a principios de junio pasado, con el argumento de federalizarla y, de esa manera, elevar el número de miembros a 25.

Luego, el proyecto intentó ingresar a la Cámara Alta, pero finalmente quedó trabado el 7 de julio pasado, hace ya más de dos meses. Cuando todo parecía acordado para ir al recinto, el Frente de Todos encontró problemas para conseguir quórum y la sesión fue desactivada.

En paralelo y en el marco de un contexto absolutamente distinto luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner y el actual alegato de la defensa de la Vicepresidenta en la causa Vialidad Nacional, el sector K del Gobierno volvió a insistir con la ampliación del máximo órgano judicial del país.

El ministro de Justicia, Martín Soria, repitió este miércoles en declaraciones a El Destape Radio que “es fundamental aumentar los miembros de la Corte Suprema”.

Un mes atrás lo mismo había manifestado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al indicar: “Al tema de la Justicia va a haber que darle una resolución, porque ya no da para más. No pueden usar la Justicia de esta manera en campaña electoral. Ya empieza a molestar la democracia. Pedimos un cambio en la Corte Suprema porque no da para más y estamos buscando formas”.

De ser aprobada la norma, los actuales jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, continuarán en sus cargos. Hoy, el máximo tribunal debería estar integrado por cinco jueces, pero hay solo cuatro en funciones desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, en octubre del año pasado. Es decir, se enviarían 21 nuevos pliegos para llegar a los 25 miembros.