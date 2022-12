🏠 Alberto Fernández inauguró viviendas en Villa Mercedes: “A nadie que recibe una casa se le pregunta cómo piensa”

‚ÄúA nadie que recibe una casa se le pregunta c√≥mo piensa, porque nosotros tenemos que trabajar para los argentinos y las argentinas, piensen como piensen‚ÄĚ, expres√≥ el presidente¬†Alberto Fern√°ndez¬†un acto en la provincia de¬†San Luis¬†por la¬†entrega de 300 casas en la localidad de Villa Mercedes. ‚ÄúNo hay momento m√°s lindo para un presidente que entregar una vivienda‚ÄĚ, destac√≥.

Con este paquete de viviendas, de esa manera, el mandatario resalt√≥ que el Gobierno nacional alcanz√≥¬†la construcci√≥n de 70.000 hogares ‚Äúa lo largo y ancho del pa√≠s‚Ä̬†desde que el Frente de Todos asumi√≥ el poder en diciembre de 2019. Y agreg√≥: ‚ÄúEstamos construyeron 140 mil viviendas m√°s en todos los rincones de la Patria, en ning√ļn lado preguntamos qui√©n gobierna‚ÄĚ.

Acompa√Īado por el gobernador puntano¬†Alberto Rodr√≠guez Sa√°, Fern√°ndez dijo que¬†‚Äúcuando uno entrega una vivienda sabe que la est√° cambiando la vida a la gente. El sue√Īo de todos es tener un techo propio, un lugar donde resguardarnos, donde nuestros hijos puedan crecer dignamente, con cocinas, cuartos y ba√Īos dignos, y con espacios verdes dignos‚ÄĚ.

El jefe de Estado, en ese sentido, destac√≥ el rol del ministro de Desarrollo Territorial y H√°bitat,¬†Santiago Maggiotti, tambi√©n presente: ‚ÄúMuchos me criticaron¬†cuando en la campa√Īa dije que iba a crear un ministerio de la Vivienda para que haya un ministro que solo piensa en la casa de los argentinos y las argentinas.¬†Necesit√°bamos una persona que solo piense en ustedes, en los que est√°n necesitando una casa para vivir dignamente‚ÄĚ.

Con la presencia, adem√°s, de la ministra de Mujeres, G√©neros y Diversidad,¬†Ayel√©n Mazzina,¬†oriunda de San Luis y ex funcionario de Rodr√≠guez Sa√°,¬†tambi√©n le envi√≥ un palo a la oposici√≥n. ‚ÄúAlgunos piensan que las viviendas son temas que debe resolver el mercado y con Alberto (Rodr√≠guez Sa√°) sabemos que eso no es verdad¬†porque algunas personas no pueden acceder a las condiciones que el mercado exige‚ÄĚ, marc√≥.

Durante su discurso, Fern√°ndez tambi√©n record√≥ a la integrante de la comitiva presidencial de 39 a√Īos que muri√≥ en un accidente de tr√°nsito sobre ruta nacional 7, a la altura de la localidad cordobesa de Washington: “Ayer, camino a San Luis, tuvieron un accidente personas que ven√≠an a trabajar y organizar este acto, entre ellos,¬†la sargento primera Yanina Larese, que ha fallecido. Record√©mosla“.

‚ÄúQuiz√°s hoy estemos dando el puntapi√© para reconstruir la Argentina”

Por su parte, Rodr√≠guez Sa√° dijo: ‚ÄúEstamos viviendo un d√≠a hist√≥rico, muy bonito, (Alberto Fern√°ndez)¬†es el primer presidente que viene hasta Villa Mercedes, que hoy cumple a√Īos‚ÄĚ.¬†‚ÄúAc√° a las familias no les preguntas si son peronistas, radicales, del PRO o de lo que quieran ser. Ac√° se hace justicia social y para hacerla hay que estar unidos en el barrio, en villa Mercedes, en San Luis y en Argentina‚ÄĚ, agreg√≥.

Adem√°s, el gobernador de San Luis solicit√≥ cambiar el nombre del De la Ribera por el de ‚ÄúUni√≥n‚ÄĚ y, tras contar con el apoyo de los vecinos presentes que levantaron la mano en favor, decret√≥ el cambio. ‚ÄúQu√© lindo que se llame Uni√≥n este barrio, saben por qu√©, porque¬†la Argentina necesita que todos nos unamos en los grandes proyectos para resolver los problemas y quiz√°s hoy estemos dando el puntapi√© para reconstruir la Argentina‚ÄĚ, cerr√≥.