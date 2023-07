🏥 Empezó a hacer algunos chistes y a mejorar de ánimo”: Silvina Luna evoluciona favorablemente

El periodista señaló que la modelo “está con asistencia respiratoria mecánica, pero es no invasiva”. Acto seguido, agregó: “Me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar. Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida”.