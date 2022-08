🏦 El Gobierno aceptó la renuncia de Lozano y otros dos directores del Banco Nación

El Gobierno acept贸 oficialmente hoy la renuncia de tres directores del Banco Naci贸n, entre ellas la del economista Claudio Lozano, quien hab铆a cuestionado la designaci贸n de Silvina Batakis聽como presidenta de dicha entidad financiera.

Las renuncias se formalizaron por medio de dos decretos publicados en el Bolet铆n Oficial: uno por聽Lozano聽y otro por los ahora ex directores聽Guillermo Wierzba y Federico S谩nchez.

Lo llamativo es que聽a estos dos 煤ltimos, el Poder Ejecutivo les agradeci贸 -como es costumbre en estos casos- los “valiosos servicios prestados en el desempe帽o de sus cargos”, pero en el decreto con la renuncia de Lozano, ese agradecimiento no fue incluido.聽Ambos decretos llevan la firma del presidente Alberto Fern谩ndez y del ministro de Econom铆a, Sergio Massa.

Esta semana,聽Lozano confes贸 que la designaci贸n de Batakis en el Banco Naci贸n lo “sorprendi贸 mucho”.

“Batakis es ahora una directora m谩s, como todos nosotros, a la que el Presidente le encarg贸 la tarea de dirigir el banco, pero quien nos tiene que plantear (la renuncia) es Alberto Fern谩ndez”, consider贸 Lozano el lunes, horas antes de ser desplazado del cargo.

El economista tambi茅n hab铆a cuestionado a Massa, al se帽alar que “vemos que luego de dos meses de presiones muy fuertes por parte de los actores principales del poder econ贸mico en la Argentina, termina haci茅ndose cargo de la gesti贸n econ贸mica aquel actor interno del Frente de Todos que tiene mejores v铆nculos con el poder econ贸mico local y los Estados Unidos”.

Ahora,聽Batakis intentar谩 ubicar a gran parte del equipo que la acompa帽贸 durante su breve gesti贸n al frente del Ministerio de Econom铆a聽y ocupar al menos cuatro de los nueve lugares del directorio con gente de su m谩xima confianza.

El plan ser铆a designar como directores del Naci贸n a Karina Angeletti (ex secretaria de Pol铆tica Econ贸mica), Mart铆n Di Bella (ex secretario de Hacienda) y Mart铆n Pollera (ex secretario de Comercio Interior).