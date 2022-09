🏦 Milei y Cavallo compartieron un acto y debatieron sus recetas contra la inflación

El diputado nacional de Avanza Libertad聽Javier Milei encabez贸 un encuentro sobre inflaci贸n聽junto al ex ministro de Econom铆a Domingo Cavallo,聽donde cada uno dio su receta.

Anuncio

El ex titular del Palacio de Hacienda no estuvo en el聽Teatro Brodway, pero particip贸 a trav茅s de teleconferencia, para dar su visi贸n de uno de los temas econ贸micos que m谩s preocupan a la Argentina.

鈥淪i uno sigue manteniendo la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del d贸lar de manera permanente鈥,聽expres贸 Cavallo.

Anuncio

Al respecto, continu贸:聽鈥淗ay diferentes alternativas, una fue la convertibilidad de 1991, otra puede ser una dolarizaci贸n completa de la econom铆a, y la tercera 鈥揺s la que yo preferir铆a- buscar que convivan la moneda local con el d贸lar, pudiendo las dos monedas cumplir las mismas funciones y hacerlas competir entre ellas鈥.

Del encuentro, denominado聽“Fin de la inflaci贸n”, tambi茅n particip贸 el ex presidente del Banco Central聽Federico Sturzenegger,聽adem谩s de analistas y consultores.

“Los pol铆ticos no son Dios”,聽asegur贸 Milei al exponer sobre la inflaci贸n y referirse a los planes que presentan algunos dirigentes.

“Yo me niego a que los pol铆ticos y, en especial, los economistas, que son los聽economistas de la casta, me niego a que nos traten de est煤pidos. Si existen desde hace tiempo esas opciones de que cambien los precios de los bienes,聽por qu茅 no puedo operar en el riesgo, por qu茅 tengo que aceptar que los pol铆ticos me traten como un est煤pido”, agreg贸 el diputado nacional.