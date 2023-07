🏫 Indignante: Expulsaron de una escuela pública a “Ian” por tener Autismo

Anuncio

Ian, un ni帽o de 8 a帽os con autismo, ha sido expulsado de la Escuela N潞 70 “Provincia de San Luis”, lo que ha generado una fuerte denuncia por parte de su madre, Bel茅n.

La directora del establecimiento, Cecilia Barrera, ha sido acusada de reducir dr谩sticamente el horario de asistencia de Ian y de negarse a recibirlo en la escuela. Adem谩s, se ha presentado una denuncia adicional contra una maestra por maltrato f铆sico y emocional hacia el ni帽o.

Seg煤n el relato de Bel茅n, el horario de asistencia de Ian fue progresivamente reducido hasta limitarse a tan solo una hora y media. Al no recibir tareas ni actividades para realizar en casa, Bel茅n decidi贸 abordar el problema con la directora, Cecilia Barrera, en busca de una soluci贸n. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, Bel茅n fue recibida con gritos y maltrato por parte de la directora, quien argument贸 que la escuela ya no estaba dispuesta a aceptar ni帽os con autismo.

Ante esta preocupante situaci贸n, Bel茅n no tuvo m谩s alternativa que emprender acciones legales. Ha presentado denuncias tanto ante el Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como ante el Ministerio de Educaci贸n. Sin embargo, mientras los tr谩mites avanzan, Ian se encuentra desprovisto de educaci贸n formal debido a la rotunda negativa de la directora, Cecilia Barrera, de recibirlo en la escuela.

Adem谩s de la denuncia contra la directora, Bel茅n ha acusado a la maestra Carolina D铆az de ejercer maltrato f铆sico y emocional hacia Ian. Seg煤n su testimonio, el ni帽o ha llegado a casa llorando en repetidas ocasiones, manifestando que la maestra lo ha tratado de manera violenta, zamarre谩ndolo e incluso arrebat谩ndole su merienda delante de sus compa帽eros.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Bel茅n ha solicitado por escrito los motivos que fundamentan la negativa de la directora a recibir a Ian en la escuela. Sin embargo, Cecilia Barrera se ha negado rotundamente a proporcionarle tal documentaci贸n.

SISTEMA DE INCLUSI脫N Y ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)

CAP脥TULO I OBJETO. 脕MBITO DE APLICACI脫N ART脥CULO 1掳.- La presente Ley tiene por objeto instituir un sistema de inclusi贸n y abordaje integral que garantice el ejercicio pleno de los derechos a las personas afectadas por el Trastornos de Espectro Autista (TEA) y de su familia.- ART脥CULO 2掳.- El Sistema de abordaje integral tiene como fin garantizar, principalmente: a) La detecci贸n precoz de Trastornos de Espectro Autista (TEA), su diagn贸stico seg煤n protocolo unificado en la Provincia; b) Atenci贸n interdisciplinaria en el marco de procesos de habilitaci贸n y rehabilitaci贸n a fin de asegurar su derecho a desempe帽ar un rol social digno, que les permita integrarse activamente a la comunidad; c) Inclusi贸n educativa con los apoyos necesarios; d) Acompa帽amiento y apoyo a la familia; e) Garantizar los apoyos para el ejercicio de la autonom铆a en la vida adulta; f) Educaci贸n y capacitaci贸n para su eventual formaci贸n profesional e inserci贸n laboral.- ART脥CULO 3掳.- A los fines de la presente Ley, se consideran personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) a aqu茅llas que presenten: a) Alteraciones b谩sicamente cualitativas en la reciprocidad social, en la comunicaci贸n verbal y no verbal y en el comportamiento; b) Pobre actividad imaginativa o ausencia de ella; c) Espectro de intereses estrecho, con predominio de actividades repetitivas.- ART脥CULO 4掳.- Se consideran familiares de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) a aqu茅llas vinculadas a 茅ste por lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad, que lo atiendan, convivan o mantengan con 茅l una relaci贸n inmediata, habitual o permanente. Tambi茅n ser谩n asimiladas a la calidad de familiares aquellas personas que, careciendo de v铆nculos de parentesco, cumplan respecto del enfermo las funciones enumeradas en el P谩rrafo precedente.- CAP脥TULO II DERECHOS, GARANT脥AS Y PRESTACIONES ART脥CULO 5掳.- A los fines de garantizar el sistema instituido por la presente Ley, el Estado Provincial deber谩: a) Promover la igualdad de oportunidades y derechos de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) a fin de mejorar su calidad de vida; b) Promover la autonom铆a personal de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) en situaci贸n de dependencia; c) Proporcionar informaci贸n p煤blica, permanente y actualizada sobre los planes conducentes a la detecci贸n precoz y tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA); d) Garantizar un sistema de salud p煤blico y gratuito para la detecci贸n precoz y tratamiento del Trastornos de Espectro Autista (TEA); e) Fomentar la creaci贸n de centros p煤blicos y privados interdisciplinarios de detecci贸n precoz y rehabilitaci贸n de personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA).- ART脥CULO 6潞.- Prestaciones m茅dico-sanitarias garantizadas por la presente Ley: a) Asistencia del autista y sus familias, mediante tratamientos y abordajes a realizar a trav茅s de los 贸rganos descentralizados de salud, tales como los hospitales p煤blicos; b) Aplicaci贸n del Protocolo Unificado de Prevenci贸n, Detecci贸n Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA), conforme Cap铆tulo III de la presente Ley; c) Capacitaci贸n multidisciplinaria del personal t茅cnico y profesional a su cargo, en el diagn贸stico y tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA); d) Asistencia en los tratamientos m茅dicos y farmacol贸gicos y dem谩s terapias que se consideren necesarias en cada caso para las personas afectadas por los Trastornos de Espectro Autista (TEA); e) Asistencia domiciliaria en aquellos casos que resulte necesario.- ART脥CULO 7掳.- Acceso a una educaci贸n libre, gratuita de calidad e integral, a trav茅s de programas educativos, pudiendo incorporarse dentro del Sistema Educativo p煤blico o privado, los apoyos necesarios.- ART脥CULO 8掳.- Prestaciones deportivas y recreativas garantizadas por la presente Ley: a) Elaboraci贸n e implementaci贸n de programas que incluyan actividades recreativas, deportivas, de ocio adaptado y tiempo libre, que aseguren la participaci贸n activa de las personas afectadas por Trastornos de Espectro Autista (TEA), de manera de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, promoviendo su inserci贸n en diferentes grupos, como forma de desarrollar potencialidades f铆sicas e intelectuales; b) Gesti贸n de convenios y/o acuerdos con instituciones o entidades que realicen actividades complementarias, en beneficio de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA).- ART脥CULO 9掳.- El Estado Provincial garantizar谩: a) Propender a la atenci贸n de las personas adultas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) en situaci贸n de desamparo familiar, impulsando su inserci贸n comunitaria y social; b) Brindar a las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) y su familia, en situaci贸n de riesgo social y de desamparo, la asistencia social necesaria, a los efectos de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y en su caso, el alojamiento correspondiente; c) Proporcionar a los ni帽os y/o adolescentes con Trastornos de Espectro Autista (TEA) y/o familiar acompa帽ante en situaci贸n de riesgo social, el traslado interurbano y larga distancia, desde y hacia las escuelas, centros especializados interdisciplinarios y aquellos espacios involucrados en el tratamiento integral, en forma gratuita;d) Promover la inserci贸n laboral de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA), de modo de favorecer su inserci贸n social plena.- CAP脥TULO III PROTOCOLO UNIFICADO DE PREVENCI脫N, DETECCI脫N PRECOZ Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) ART脥CULO 10.- Crear un Protocolo Unificado de Prevenci贸n, Detecci贸n Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA), cuyo objeto radica en establecer los lineamientos generales y unificados en toda la Provincia de San Luis, para la detecci贸n precoz y tratamiento de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) a partir de los DIECIOCHO (18) meses de edad.- ART脥CULO 11.- El Protocolo deber谩 ser aplicado en todos los centros p煤blicos de la Provincia de San Luis.- ART脥CULO 12.- La aplicaci贸n del Protocolo Unificado de Prevenci贸n, Detecci贸n Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA) ser谩 obligatoria y comprender谩 las siguientes acciones: a) En ocasi贸n de realizarse la primera vacunaci贸n obligatoria correspondiente al calendario anual a ni帽os a partir de los DIECIOCHO (18) meses de edad, o en su defecto en la primera consulta m茅dica, el M茅dico Pediatra o M茅dico de Familia deber谩 aplicar el cuestionario del Protocolo Unificado de Prevenci贸n, Detecci贸n Precoz y Tratamiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA) denominado M 鈥揅HAT/ES que como ANEXO forma parte integrante de la presente Ley; b) Las condiciones culturales, sociales, educativas y ling眉铆sticas de la familia deber谩n tenerse en cuenta a los fines de asegurar su comprensi贸n del cuestionario; c) Los resultados del cuestionario quedar谩n registrados en la historia cl铆nica del paciente; d) Los padres, tutores o representantes legales del ni帽o recibir谩n un certificado con el resultado del cuestionario con la firma del profesional m茅dico interviniente. La confecci贸n del certificado tipo estar谩 a cargo del Ministerio de Salud; e) En caso de resultar necesario, atento a los resultados del cuestionario, el certificado entregado a padres, tutores o representantes legales del ni帽o, incluir谩 la derivaci贸n a un especialista.- CAP脥TULO IV DIFUSI脫N DE LA TEM脕TICA ART脥CULO 13.- La Autoridad de Aplicaci贸n difundir谩 el conocimiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA) a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, buscando despertar en la sociedad actitudes integradoras y cooperativas. Asimismo, implementar谩 campa帽as de difusi贸n a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, cartelera, folleter铆a, capacitaciones espec铆ficas, talleres y todo aquello que estime pertinente, de modo de fomentar la concientizaci贸n y el conocimiento de Trastornos de Espectro Autista (TEA), en particular en la comunidad educativa y la poblaci贸n en general, con el objeto de garantizar el goce y ejercicio pleno de sus derechos.- CAP脥TULO V AUTORIDAD DE APLICACI脫N ART脥CULO 14.- El Poder Ejecutivo determinar谩 la Autoridad de Aplicaci贸n de la presente Ley, quien establecer谩 las acciones pertinentes para el abordaje, la implementaci贸n, el seguimiento y la difusi贸n de los alcances del presente Sistema de Inclusi贸n y Abordaje Integral de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA), en cumplimiento con los objetivos establecidos.- ART脥CULO 15.- Las funciones de la Autoridad de Aplicaci贸n, ser谩n las siguientes: a) Crear un 谩rea especializada en el desarrollo de la ciencia e investigaci贸n, recabando informaci贸n de organismos internacionales y nacionales, con la finalidad de propulsar su estudio con rigor cient铆fico y capacitar prestadores en las 谩reas de salud y centros especializados; debi茅ndose prever los recursos institucionales y presupuestarios pertinentes para alcanzar los objetivos de la presente Ley; b) Elaborar programas para aquellas personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA) y su familia que requieran apoyo continuo y que, debido a su edad, 谩mbito familiar, edad avanzada de sus padres o familiares responsables, o por carencia de 茅stos, o por otros motivos atendibles, requieran una contenci贸n y asistencia permanente fuera de su 谩mbito familiar; c) Propiciar y coordinar las 谩reas de prestaci贸n en salud a las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA); d) Toda otra actividad relacionada con el objeto de la presente Ley.- ART脥CULO 16.- El Sistema de Inclusi贸n y Abordaje Integral de las personas con Trastornos de Espectro Autista (TEA), determinar谩 y priorizar谩 su funcionamiento en los hospitales p煤blicos de la Provincia de San Luis, disponi茅ndose la infraestructura necesaria para su correcta implementaci贸n.- CAP脥TULO VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ART脥CULO 17.- La presente Ley deber谩 ser Reglamentada dentro de los NOVENTA (90) d铆as de su entrada en vigencia.- ART脥CULO 18.- Inv铆tase a los Municipios a adherir, en lo pertinente, a las disposiciones de esta Ley, creando en el 谩mbito de sus competencias los organismos y programas de protecci贸n de las personas afectadas por el s铆ndrome aut铆stico.-