🐎 Hoy se celebra el Día Nacional del Gaucho

“Celebramos los 150 años de aquella edición muy sencilla que la había hecho una imprenta que se llamaba ‘La Pampa’ con el título original ‘El gaucho Martín Fierro’ y fue presentada en un folleto de 80 páginas”, recordó el historiador y tradicionalista, Martín Baca.

“Es un ser ganadero, pastoril, que data del periodo virreinal. Es un ser que se encuentra tanto en Argentina, actual Uruguay, Paraguay, Rio Grande Do Sur, y en Chile. Es decir, que en este cono de Sudamérica podemos señalar que es donde se dio el gaucho. No era totalmente pastoril ganadero dedicado a las vaquerías en el periodo virreinal, y tiene la particularidad que es un ente social, es la formación del criollo hispánico con la tierra americana. No es una etnia, es un ente social”, dijo.

Con este poema narrativo, Hernández se propuso defender a los paisanos. Por eso, cada 6 de diciembre, se rescatan y difunden las manifestaciones culturales gauchescas. La fecha se oficializó el 15 de diciembre de 1993, a través de la Ley Nº 24303.

