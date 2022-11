👀 Cristina Kirchner volvió a cargar contra el fiscal Luciani: “El partido judicial está a full”

La vicepresidenta聽Cristina Kirchner聽cruz贸 a los聽fiscales聽Diego Luciani聽y聽Sergio Mola聽que hoy聽rechazaron los planteos de nulidad聽formulados por los 13 imputados en el juicio por la obra p煤blica de Santa Cruz entre 2003 y 2015: “El partido judicial est谩 a full”.

Desde su cuenta de Twitter, la exmandataria se despach贸 una hilo en el que volvi贸 a cargar contra el proceso judicial conocido como聽Obra P煤blica: “Vos que escuchaste y viste las audiencias del 鈥渏uicio de vialidad鈥, donde聽las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales鈥ijate lo que ahora dice Luciani, cuando le toca replicar”.

Al primero de los tuits, la titular del Senado le adjunt贸 un video en el que聽Luciani defendi贸 el proceso del alegato: “Sinceramente,聽no tenemos nada que replicar. Justamente, la solidez del alegato queda en evidencia a partir que no tenemos nada que contestar”. En un segundo tuit, adjunt贸 un compilado de 12 cap铆tulos del alegato de la defensa.

“Desde reuniones que nunca existieron, hasta registros telef贸nicos donde solo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios.聽El Partido Judicial a full“, finaliz贸 la exmandataria. Tras el rechazo de los planteos que motorizaron los fiscales,聽las defensas denunciaron que en realidad ejercieron una 鈥渞茅plica encubierta鈥, pese a que expresamente dijeron que necesitaban hacerlo.

Los jueces聽Rodrigo Gim茅nez Uriburu, Fabi谩n Basso y Jorge Gorini聽convocaron a una nueva audiencia聽para el pr贸ximo viernes a las 9.30聽y, luego de ello, convocar谩n a las partes para que los imputados comiencen a pronunciar sus 煤ltimas palabras antes del veredicto.

La d煤plica de la defensa de B谩ez se deber谩 limitar a la forma de obtener prueba durante el proceso sobre 鈥渆l r茅gimen al acceso a la informaci贸n p煤blica鈥, pero no sobre el resto de las 鈥減onderaciones鈥 que efectuaron los fiscales a lo largo de m谩s de tres horas de exposici贸n.

Esta ma帽ana, los fiscales anunciaron que聽no iban a 鈥渞eplicar鈥 los argumentos de las defensas聽porque la acusaci贸n que formularon a lo largo de nueve jornadas y m谩s de 70 horas de alocuci贸n se bastaban por s铆 solas. Pero acto seguido ambos dedicaron m谩s de tres horas a responderle especialmente al defensor de L谩zaro B谩ez, Juan Mart铆n Villanueva, a quien聽incluso le reprocharon lo que denominaron la 鈥渄eslealtad鈥 de su alegato.

La recusaci贸n de Cristina Kirchner a jueza Capuchetti

A trav茅s de sus abogados, la exjefa de Estado聽present贸 hoy la recusaci贸n contra la jueza Mar铆a Eugenia Capuchetti, cuya labor al frente de la investigaci贸n por el intento de magnicidio en su contra cuestion贸 en t茅rminos graves.

Los abogados聽Jos茅 Ubeira y Marcos Aldaz谩bal聽sostuvieron que la jueza incurri贸 鈥渁 casi dos meses y medio del atentado, una serie de聽resoluciones netamente arbitrarias y la total par谩lisis investigativa聽nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte鈥.

鈥淓stamos ante una de las causas m谩s relevantes de nuestra historia democr谩tica y聽necesitamos que la investigaci贸n est茅 liderada por alguien voluntarioso聽y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar鈥, insistieron.

La conducta de la jueza, que fue 鈥搒eg煤n los querellantes-聽鈥渃omo m铆nimo, negligente鈥,聽se debe a una actitud deliberada por parte del juzgado y no a errores de la investigaci贸n. La recusaci贸n se fundamenta en el聽temor de parcialidad聽por parte de las magistradas, a ra铆z de una supuesta relaci贸n con los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.