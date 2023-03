👨🏻‍🌾🚜 Arrancó la segunda edición de la Expo Alfalfa en el establecimiento “Don Hugo”

Una ciudadela de carpas y stands es el ámbito en el que, durante jueves y viernes, interactúan los actores vinculados con la producción, tratamiento y comercialización de esta variedad de heno, que en los últimos años ha dado lugar a un círculo virtuoso en el que confluyen dos factores principales, el desarrollo económico con la oportunidad de negocios y el cuidado del medio ambiente.

“Llegamos a este día con muchas expectativas, con un contenido más amplio y también una mayor cantidad de participantes”, sostuvo el secretario de Estado de San Luis Logística, Sebastián Lavandeira, que agregó: “En la primera edición la actividad se enfocó a la producción y a los ensayos de cultivo, mientras que en este año se abordarán los aspectos vinculados al modelo de negocio, cómo y dónde se vende, sus claves y el desarrollo de alfalfas exportables, lo que bien puede compararse con la dinámica de la soja y del maíz”.

Anuncio

El responsable de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y de sus apéndices agropecuarios, AgroZAL y AlfaZAL, recalcó que: “todo el proceso que abarca la potencialización de la alfalfa en San Luis tiene un triple impacto, en primer lugar de cuidado del medio ambiente, pues comenzó como una medida de mitigación a la emergencia hídrica registrada en la zona de la Cuenca del Morro, ya que se trata de un cultivo con una gran capacidad de absorción; a ello se le suma lo económico y lo social, porque genera mucho trabajo y ha ido reactivando zonas que estaban anegadas. Todo ello confluye en este simposio, donde los productores se interiorizan del negocio de alfalfa, cuyo modelo es abierto y con gran demanda, para lo cual la provincia de San Luis cuenta con las instalaciones e infraestructura para procesar y participar en los mercados internacionales”.

Anuncio

La importancia de un trabajo mixto

Tras la presentación institucional de la segunda edición de Expo Alfalfa, la ronda de ponencias fue inaugurada por Juan Vasquetto, especialista en agronegocios y asesor en comercialización: “una actividad que en países como Estados Unidos es frecuente, pero no tanto en Argentina”, aseguró Vasquetto, explicando que puntualmente “mi trabajo es el desarrollo de estrategias para productores, para que frente a variaciones en el precio de granos no se vea tan afectada la rentabilidad del producto”.

Anuncio

Sobre las políticas que el Gobierno de la provincia implementa para potenciar el cultivo de alfalfa, y propiciar su comercialización y exportación, Vasquetto hizo notar que “no es normal que algo así se dé en nuestro país, donde no hay entidades intermedias con fuerte presencia, debido posiblemente a que solemos vernos como enemigos, cuando estamos en el mismo barco. En el caso de San Luis, el Estado armoniza y plantea las reglas de juego e invita a la presentación de propuestas, es con lo que me encuentro en Expo Alfalfa, en cuya organización están presentes todos los actores y donde el objetivo no es que se enriquezca determinado sector, sino que persigue un beneficio colectivo con la generación de empleo, se propicie el desarrollo económico y el bienestar, respetando además el medio ambiente. Es mucho más fácil cuando el Estado motoriza, pues permite que nos pongamos de acuerdo y se logren los frutos, lo que en este caso será a corto plazo”, aseguró.