👮🏼‍♀️ Pasaron a disponibilidad a 23 policías que participaron en la represión en Plaza Pringles

El jefe de Policía de la provincia de San Luis, Comisario General José Darío Neira, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, ha dispuesto iniciar actuaciones administrativas y el cambio de situación de revista de servicio efectivo a disponibilidad a 23 efectivos (6 oficiales y 17 suboficiales) que prestan servicio en la Unidad Regional de Orden Público Uno y la Dirección General de Operaciones.

La medida fue adoptada a los efectos de atribuir y/o deslindar responsabilidades por la conducta desempeñada durante la intervención desarrollada el pasado domingo por la tarde en Plaza Pringles de la ciudad de San Luis, donde fueron detenidas nueve personas que participaban de un festival cultural.

Los hechos:

Un grupo de chicos y chicas menores de edad que se preparaba para una competencia de rap y baile en la Plaza Pringles de San Luis, fueron reprimidos y detenidos por más de 30 efectivos de la policía puntana durante la tarde de este domingo.

“Esta tarde mientras estábamos empezando la compe como todos los sábados, la policía de san Luis con un operativo de más de 30 oficiales nos reprimió, nos golpeó, nos arrastró por el piso”, narró uno de los jóvenes afectados desde la cuenta de Instagram @suenaelbajo.

El ministro de Seguridad se refirió a los hechos producidos en Plaza Pringles

El ministro de Seguridad explicó que apenas se tuvo conocimiento del tema se pusieron en contacto con la fiscal asignada al caso, con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, y el Programa de Derechos Humanos para tratar de contener la situación que se había producido y aseguró que “no existe justificación alguna para que haya tenido ese desenlace”.

Durante su mensaje, Anastasi indicó: “Quiero dejar un mensaje muy claro: el Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes. El Gobierno de San Luis no reprime a las mujeres. Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación: tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”.

Para finalizar, el ministro de Seguridad, señaló: “Personalmente, quiero pedir disculpas a los pibes que estaban desarrollando una fiesta de cultura y arte, y que por hechos que estamos investigando tuvo un desenlace que es absolutamente inaceptable para este gobierno, por ello mi solidaridad para ellos y su familia”.