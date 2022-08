👮🏼 Quiso cruzar el piquete, discutió con dos policías y terminó detenido: se lo llevaron esposado en un patrullero

Una tensa situaci贸n se vivi贸 en medio de la聽marcha piquetera聽que cort贸 el tr谩nsito de varias calles del centro porte帽o. Un automovilista intent贸 cruzar por el medio del piquete, la polic铆a se lo impidi贸 y todo deriv贸 en una discusi贸n que termin贸 con el hombre聽detenido y esposado.

Todo fue transmitido en vivo por el canal de noticias TN.

El episodio se dio sobre la avenida 9 de julio, donde los agentes de tr谩nsito le ped铆an a los automovilistas que doblen en avenida C贸rdoba. Sin embargo,聽un hombre se neg贸 a doblar e intent贸 seguir derecho,聽a pesar de que los efectivos estaban frente al auto.

Tras unos minutos sin lograr que el conductor baje del veh铆culo, otro automovilista se baj贸 a amenazarlo.聽鈥淏ajate porque te rompo todo鈥, le dijo y tras algunos insultos regres贸 a su auto. El hombre segu铆a sin bajarse.

La temperatura volvi贸 a subir cuando intent贸 seguir avanzando y un efectivo policial tuvo que agarrarse de la ventanilla del auto para intentar detenerlo.聽鈥淢e est谩s golpeando, me est谩s chocando鈥, advirti贸 un oficial.

Tras una espera de varios minutos, la llegada de m谩s polic铆as logr贸 que el hombre se orille a un costado. El conductor se baj贸 con una llamativa tranquilidad y fue esposado por los efectivos, que luego lo subieron al patrullero. Luego de unas horas detenido,聽el hombre fue liberado.

La Ciudad le iniciar谩 un sumario al comisario responsable de la detenci贸n de un hombre en la marcha piquetera

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D麓alessandro, confirm贸 a trav茅s de sus redes sociales que聽le iniciar谩n un sumario administrativo al comisario聽a cargo del operativo que termin贸 con la detenci贸n de un hombre en la avenida 9 de julio.

鈥淵o no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto.聽Si no est谩 capacitado para resolver una situaci贸n profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Polic铆a de la Ciudad鈥,聽escribi贸 en su Twitter D麓alessandro.

Adem谩s, inform贸 que el conductor est谩 libre, pero que con eso 鈥渘o alcanza鈥 y pidi贸 una investigaci贸n eficiente y 鈥渟in dilaciones鈥. 鈥淭ambi茅n en la Polic铆a, o sobre todo en la Polic铆a,聽el que las hace, las paga鈥,聽ratific贸.

El ministro asegur贸 que 鈥渓as fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar鈥 y se帽al贸 que聽lo sucedi贸 durante el mediod铆a es 鈥渋naceptable鈥.聽鈥淓stoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales m谩s seguras de Am茅rica latina鈥, se帽al贸.